Imagen del pabellón donde se ha producido el incendio.
Imagen del pabellón donde se ha producido el incendio. I. A.

Los bomberos sofocan un incendio en un pabellón industrial en Galdakao

Las llamas comenzaron a primera hora de esta mañana en el exterior de una nave actualmente sin actividad

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:55

A las siete de la mañana de este martes los bomberos recibieron aviso de un incendio en un pabellón industrial situado en el barrio galdakoztarra de Bengoetxe. El exterior de la nave, próxima a un edificio propiedad de la empresa Coca-Cola y actualmente sin actividad, comenzó a arder por causas desconocidas.

La rápida actuación de los bomberos permitió extinguir el fuego, que para las 7.30 horas estaba controlado. Fuentes de la Diputación señalan que ha sido un incendio de carácter «leve» y que no ha ocasionado daños personales.

