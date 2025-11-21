EH Bildu presenta seis enmiendas al borrador de Cuentas del equipo de gobierno de Basauri

Ane Ontoso Basauri Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

EH Bildu ha presentado seis enmiendas al borrador de presupuestos del equipo de gobierno de Basauri. Lo ha hecho en los ámbitos de vivienda, medio ambiente y adaptación al cambio climático, accesibilidad, acondicionamiento de edificios de uso público y urbanismo.

Además de las propuestas planteadas por EH Bildu, han recogido otras cuatro de diferentes asociaciones vecinales del pueblo. «Creemos que las necesidades de Basauri son muchas más, y aún estando de acuerdo con las inversiones más enfatizadas por el equipo de gobierno, como son la haurreskola y los huertos urbanos (nuestro grupo ya planteó dos iniciativas en pleno para desarrollarlas hace años), creemos que no son suficientes para el desarrollo de un modelo de ciudad que responda a los retos del municipio».

Las propuestas son la reurbanización de ladera superior del aparcamiento situado junto al inicio del bidegorri (Basauri-Bolueta) de reciente creación (50.000 euros); el estudio de viabilidad para instalar un ascensor interno que dé servicio al Instituto Municipal de Formación Profesional Básica (20.000 euros); la creación de una red o mapa de refugios climáticos que incluya espacios y equipamientos públicos municipales (190.000 euros); sentar las bases para la compra de locales para conversión a vivienda (una medida a medio-largo plazo); primera fase de acondicionamiento para las salas de actividades en la primera planta de las antiguas escuelas de San Miguel; y la mejora de la accesibilidad de la acera derecha subiendo de la calle Landa Doktorren, en el tramo comprendido entre los cruces con las calles Marcelino González y Gipuzkoa (100.000 euros).

La coalición soberanista lanza estas seis iniciativas «con el ánimo de llegar a un acuerdo con el PNV y PSE y mejorar así las Cuentas que nos presentan». Con ese objetivo, aseguran, «tendemos la mano y por eso este ejercicio no presentamos una enmienda a la totalidad».