EH Bildu presenta seis enmiendas al borrador de Cuentas del equipo de gobierno de Basauri
La coalición soberanista observa que «las necesidades del pueblo son muchas más»
Basauri
Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:23
EH Bildu ha presentado seis enmiendas al borrador de presupuestos del equipo de gobierno de Basauri. Lo ha hecho en los ámbitos de vivienda, medio ambiente y adaptación al cambio climático, accesibilidad, acondicionamiento de edificios de uso público y urbanismo.
Además de las propuestas planteadas por EH Bildu, han recogido otras cuatro de diferentes asociaciones vecinales del pueblo. «Creemos que las necesidades de Basauri son muchas más, y aún estando de acuerdo con las inversiones más enfatizadas por el equipo de gobierno, como son la haurreskola y los huertos urbanos (nuestro grupo ya planteó dos iniciativas en pleno para desarrollarlas hace años), creemos que no son suficientes para el desarrollo de un modelo de ciudad que responda a los retos del municipio».
Las propuestas son la reurbanización de ladera superior del aparcamiento situado junto al inicio del bidegorri (Basauri-Bolueta) de reciente creación (50.000 euros); el estudio de viabilidad para instalar un ascensor interno que dé servicio al Instituto Municipal de Formación Profesional Básica (20.000 euros); la creación de una red o mapa de refugios climáticos que incluya espacios y equipamientos públicos municipales (190.000 euros); sentar las bases para la compra de locales para conversión a vivienda (una medida a medio-largo plazo); primera fase de acondicionamiento para las salas de actividades en la primera planta de las antiguas escuelas de San Miguel; y la mejora de la accesibilidad de la acera derecha subiendo de la calle Landa Doktorren, en el tramo comprendido entre los cruces con las calles Marcelino González y Gipuzkoa (100.000 euros).
La coalición soberanista lanza estas seis iniciativas «con el ánimo de llegar a un acuerdo con el PNV y PSE y mejorar así las Cuentas que nos presentan». Con ese objetivo, aseguran, «tendemos la mano y por eso este ejercicio no presentamos una enmienda a la totalidad».