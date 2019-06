EH Bildu y Arrigorriaga Gara gobernarán de forma conjunta Maite Ibarra. / E.C. El pacto entre ambas formaciones permitirá que sea nombrada alcaldesa la soberanista Maite Ibarra CRISTINA RAPOSO ARRIGORRIAGA. Jueves, 13 junio 2019, 23:01

Maite Ibarra, la líder de los soberanistas, será la próxima alcaldesa del municipio vizcaíno de Arrigorriaga con un gobierno de mayoría simple. Aunque los 2.111 apoyos obtenidos en los pasados comicios del 26 de mayo la convirtieran en la primera fuerza política de la localidad, el equipo de Ibarra se encontraba empatado a seis concejalías con el PNV. Esta circunstancia obligó a ambas formaciones a mover ficha de inmediato. Tras semanas de intensas reuniones y negociaciones, finalmente EH Bildu ha logrado hacerse con el apoyo de Arrigorriaga Gara sumando un total de ocho representantes municipales. Por su parte José Ignacio Fernández, al frente de NOA Arrigorriaga, ha manifestado que se abstendrá en la votación del sábado facilitando así la alcaldía a Ibarra.

«Un mandato de cambio». Así es como María Jesús Acedo, portavoz de Arrigorriaga Gara, califica la nueva legislatura que dará inicio mañana. Pese a que ambas líderes han marcado «unas pautas para compartir programa» aún no hay nada definido. Lo que sí está claro es que abogarán por un gobierno «inclusivo y participativo» en el que todos los grupos tengan voz. «La colaboración activa entre las diferentes fuerzas y una pedagogía de trabajo son los pilares que fundamentarán nuestro trabajo los próximos cuatro años», señala Acedo.

Por otro lado, y según ha informado EH Bildu, en el acuerdo alcanzado se contempla que ambas integrantes de la agrupación vecinal «sean las responsables de dos concejalías y sus correspondientes áreas». Además, una de ellas podría llegar a ocupar el cargo de teniente de alcalde aunque eso es algo «que aún está por concretar», añade Ibarra. Así las cosas, ambas formaciones han asegurado que seguirán trabajando en las próximas semanas para terminar de definir «los ejes programáticos y prioridades». Algo que sin duda marcará un antes y un después en este municipio en el que el PNV ha gobernado durante más de tres décadas.

Papel de los socialistas

Como fuerza más votada, EH Bildu tomó el mando e inició una ronda de conversaciones con el resto de formaciones a excepción del Partido Socialista. «El PSE-EE se ha autoexcluido del proceso. Entendemos que decisiones así deterioran la vida municipal y las relaciones entre partidos». Pese a ello, el equipo de Ibarra no dejará de tender la mano en aras de conformar un «buen gobierno». Los socialistas asegura, no obstante, que no se han hemos «autoexcluido». «Estamos esperando a reunirnos la próxima semana ya que al pactar con Arrigorriaga Gara no necesitaban de nuestro voto», detalla Argoitz Gómez.

Matemáticamenet fuera de la alcaldía, Sonia Rodríguez, líder de los nacionalistas, ha asegurado que seguirán trabajando como hasta ahora. «Lo hacemos con mucha ilusión y compromiso y haciendo todo lo mejor por y para Arrigorriaga», promete.