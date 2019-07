La basura coloniza el polígono Atxukarro de Arrigorriaga La basura se acumula en distintas zonas del polígono. / E. C. El Ayuntamiento anuncia una reunión con los afectados y promete que los residuos acumulados serán retirados a lo largo de los próximos días CRISTINA RAPOSO ARRIGORRIAGA. Martes, 16 julio 2019, 01:40

«Esto parece un vertedero. Está lleno de basura por todos lados e incluso se ha llegado a invadir un carril de la calzada por la que transitan los vehículos». Así es como Igor Requejo, administrador del polígono de Atxukarro en Arrigorriaga, expresa la desesperación que sienten el más de medio centenar de empresarios que se ubican en dicho enclave. Y es que desde hace aproximadamente dos años, los trabajadores de este núcleo industrial no han dejado de sufrir la presencia de desperdicios, que incesantemente deposita la gente.

Maderas, escombros, cartones y plásticos son algunos de los residuos que actualmente ocupan los viales de la zona. Unos «montones» que diariamente aumentan y que han terminado atrayendo a las ratas. «Yo tengo una empresa de alimentación y si alguno de esos animales entrase en mi local estaría perdido», lamenta Fermín Palomar, propietario de Productos Lácteos Fermín. A todo ello, el administrador añade que «en alguna ocasión nos hemos llegado a encontrar hasta sofás». «No sabemos quiénes son pero estamos seguros de que tiene que ser gente que vive alrededor. Aún así, también creemos que alguno de los propietarios deposita sus basuras en estos montones para ahorrarse el dinero de gestionar sus residuos», advierte.

En diciembre de 2018 todos los propietarios se pusieron de acuerdo en contratar una empresa de limpieza que recogiera todos los desechos que se habían acumulado durante meses. Una actuación que «de poco ha servido», confiesa Requejo. De hecho, en este medio año que ha transcurrido desde entonces las «montañas» de residuos han vuelto a aparecer. A pesar de contar con el respaldo de un guarda nocturno y cámaras de vigilancia, los productores del polígono no han logrado evitar que la gente deje allí sus residuos. «El guarda se encarga de diversos espacios industriales y no puede estar pendiente únicamente de nuestra zona. Así que entendemos que las personas vienen aquí cuando él no está. En cuanto a las cámaras no son muy útiles porque con la Ley de protección de datos no podemos visualizar la grabación sin la presencia de la Ertzaintza», argumenta.

Un nuevo proyecto

Con el fin de acabar con la problemática, durante la pasada legislatura, el administrador acudió al Ayuntamiento en busca de una solución. Una petición que hasta ahora no ha sido atendida. «He acudido personalmente al Consistorio a que me ofrecieran una solución pero no he recibido ninguna contestación. Nosotros además estamos dispuestos a colaborar con ellos con tal de dar una salida a esta cuestión que venimos años arrastrando», destaca el afectado.

En ese sentido, Idoia Molina, la recién nombrada concejala de Barrios, Urbanismo y Vivienda, confirma que a lo largo de los próximos días se llevará a cabo «una actuación puntual» para recoger todos los residuos que se encuentran en el polígono de Atxukarro. Además de todo ello, de cara a septiembre, el nuevo equipo de gobierno, conformado por EH Bildu y Arrigorriaga Gara, pondrá en marcha un nuevo proyecto de retirada de desperdicios. «Nos reuniremos con los administradores de los polígonos y particulares para trabajar conjuntamente y así sacar adelante el proyecto», anuncia la delegada de Barrios, Urbanismo y Vivienda.