Los basauritarras pagarán diez euros más en impuestos y tasas municipales a partir del 1 de enero El IBI se incrementará en un 1,4% el año que viene. / E. C. La subida será mayor si utilizan servicios como el IMD, la casa de cultura o la escuela de música LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 26 octubre 2018, 02:00

Los basauritarras tendrán que rascarse el año que viene un poco más el bolsillo para cumplir con sus obligaciones tributarias. Ayer, el pleno del Ayuntamiento de Basauri, con los votos a favor del PNV y PSE, decidió incrementar un 2% los impuestos, tasas municipales y precios públicos, a excepción del IBI y de la tasa de basuras que se elevará el 1,4% a propuesta de los socialistas. EH Bildu se mostró partidario de la actualización de las tasas municipales, aunque sugirió congelar los impuestos, mientras que Basauri Bai se abstuvo en la propuesta de los responsables municipales de subir los precios. El Partido Popular y Sergio Recio votaron en contra.

El encarecimiento de los principales gravámenes, es decir, del IBI y del impuesto de circulación, en una vivienda de alrededor de 80 metros cuadrados y un vehículo de gama media respectivamente, tendrá una repercusión aproximada de cinco euros. Pero además, una familia radicada en la localidad deberá afrontar el efecto del alza de otros dos euros más en la tasa de basuras que pasará a ser de alrededor de 25 euros cada dos meses.

No es un gran desembolso de dinero, pero la carestía continuará afectando a ese mismo ejemplo de familia en el caso de que utilice servicios como el polideportivo municipal, tenga que dejar a sus hijos en la ludoteca municipal para compaginar su vida laboral y familiar, sea alumno de la Escuela de Música o acuda los fines de semana al Social Antzokia. Si tiene suscrito un abono anual de piscina deberá pagar algo más de tres euros sobre lo que ya abonaba, y si además acude al gimnasio desembolsará otros 7,50 euros más al año.

La cuenta subirá otros dos euros por cada hijo que utilice la ludoteca una media de tres días a la semana y si, además, aprenden a tocar un instrumento en la escuela municipal, de media abonará cerca de diez euros más al año.

«El dinero no se fabrica»

Un goteo del que no será ajeno el Social Antzokia, aunque la subida será menos apreciable. Las entradas de cine se actualizarán en torno a diez céntimos y convertirse en amigo del Social sube en torno a un euro. El alcalde, Andoni Busquet, defendió la medida porque el «dinero no se fabrica. Sale de los impuestos». «En torno al 40% de los ingresos municipales vienen de lo que recauda el Ayuntamiento y tenemos que mejorar la autofinanciación», aseguró el primer edil, que recordó que en la mayoría de los servicios no se logra que afrontar los costes sin inyectar dinero público.

Desde la bancada socialista la portavoz en esta ocasión fue Marina Cadaval -no acudió al pleno Soraya Morla, de baja médica-, justificó el apoyo al PNV porque su formación está a favor de «mantener los servicios públicos de calidad». «Huimos de la demagogia. No se cubre el coste total, aunque somos conscientes de que a todas las familias no ha llegado la recuperación económica y por eso planteamos una subida del 1,4% al IBI y a la tasa de basuras», detalló.

Desde EH Bildu, el concejal, Javi Valle, puntualizó que «estamos a favor de una fiscalidad progresiva y que aporte más el que más gana». Sus tres concejales votaron en contra de subir los impuestos porque «se van a recibir 971.000 euros de Udalkutxa, con esta coyuntura, habría que congelar», solicitó, aunque la coalición soberanista sí que apoyo la subida en los servicios.

Por su parte, Basauri Bai se abstuvo porque aunque «estamos a favor de pagar los servicios, es una crítica a que no hayáis aceptado ninguna de nuestras enmiendas», señaló Javi Giraldo. El concejal no adscrito, Sergio Recio, apuntó que no «me gusta la subida». «Soy consciente de que tienen un coste los servicios subcontratados, pero los sueldos no suben el IPC», clamó. El PP, como ya había anunciado, también se opuso a la medida.