El basauritarra Sergio Vez regresa del mundial de curling de Canadá con una plata Vez, en un momento del torneo. / S. V. El equipo mixto, que comparte con tres jugadores de Gipuzkoa, solo perdió en la final contra los anfitriones ÓSCAR GARCÍA MANCERAS BASAURI. Martes, 23 octubre 2018, 02:00

Con una gran sonrisa aterrizó en la tarde de ayer en el aeropuerto de Bilbao Sergio Vez. El basauritarra se proclamó este pasado fin de semana subcampeón mundial en el campeonato mixto de curling celebrado en la localidad de Kelowna (Canadá) del 13 al 20 de octubre. Ha formado equipo junto los guipuzcoanos Leire Otaegi, Mikel Unanue y Oihane Otaegi, y todos ellos llegaban muy satisfechos. «Está claro que si nos traemos el oro hubiéramos estado más contentos, pero desde luego que estamos muy muy contentos», subraya Vez.

El deportista confiesa que viajaron sin el reto de lograr metal. «Es una pena no haber podido ganar el oro en la final, pero no teníamos en mente esta medalla. Nuestro objetivo era estar en el top 12, luego cuartos de final y, una vez llegados ahí ya era soñar y soñar sin presión», relata. Y, pese a no ser el objetivo principal, solamente el equipo anfitrión les impidió subir a lo más alto del pódium. Los canadienses son una potencia mundial en este deporte.

«Jugaron un partido buenísimo. No nos dejaron ni un resquicio para atacarles y el público apretó y les ayudó muchísimo», describe Sergio Vez. Por el contra, el conjunto español acusó el cansancio. «Nos faltó algo de chispa, al final jugamos once partidos en una semana y en un deporte con tanta precisión y donde es vital la fuerza con la que te impulsas, se nota», sostiene.

En la cita han participado un total de 35 países divididos en cuatro grupos. España estuvo en el grupo B junto a República Checa, China Taipei, Croacia, Suecia, Estonia, Polonia, Letonia y Francia. Se clasificaron primeros de grupo con tan sólo una derrota, ante los chinos. En cuartos superaron a Alemania y en semifinales a Rusia. «Contra los rusos creo que nos vino muy bien jugar sin presión, porque ellos, por ejemplo, se pusieron nerviosos al verse por detrás en el marcador y sin embargo nosotros tuvimos la cabeza fría y sabíamos qué hacer en cada momento», explica Sergio Vez.

Un lugar para entrenar

El de Basauri ya tiene la mente puesta en sus próximos retos, principalmente el Campeonato de Europa en Estonia del 16 al 24 de noviembre. Antes disputará, ya en categoría masculina, algunos torneos en Suiza. Y los preparará en la pista de hielo de Donosti, un lugar de entrenamiento lejos de lo idílico para su deporte. «Las condiciones del hielo son muy malas, es como si juegan un Barça-Madrid en un campo de barro. Sí, es fútbol, pero no hay nada bueno», subraya. «Falta un hielo delicado, sin cortes de cuchilla del patinaje, sin picos de los que saltan con los patines...», describe.

Los participantes del curling como Sergio Vez o sus padres, Alberto Vez y Estrella Labrador, llevan mucho tiempo pidiendo una pista para poder entrenar. «Si queremos más resultados necesitamos mejorar en esto. En España no tenemos ni una pista dedicada al curling, cuando por ejemplo Suiza tiene unas 50. No digo que me la pongan en Bilbao, pero al menos en Madrid, Barcelona o Jaca», solicita. Espera que resultados como esta plata mundial, ayuden a presionar a las instituciones. «No pueden esperar una medalla olímpica en curling o skeleton y luego poner la pista, tiene que ser al revés. Y si no seguiremos esperando milagros», sostiene.