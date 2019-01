El PSE basauritarra pide más presencia policial en Urbi para evitar el paso de camiones Los vehículos de gran tonelaje no pueden circular por el casco urbano de Basauri L. PÉREZ BASAURI. Sábado, 26 enero 2019, 01:00

Los vehículos de gran tonelaje no pueden circular por el casco urbano de Basauri. Sin embargo, parece que la norma no siempre queda clara y no es respetada por algunos conductores. El grupo municipal del PSE solicitó ayer, en Comisión de Urbanismo, que se incremente la «presencia policial» en la zona de Urbi para que los camioneros no circulen en dirección a la zona industrial.

En opinión de la portavoz socialista, Marina Cadaval, una patrulla de la Guardia Urbana debería vigilar en el «horario de entrada y salida al colegio y al instituto para seguridad de los alumnos». Además, han solicitado la instalación de unas señales que recuerden la prohibición y que se regule el uso de patinetes eléctricos dentro de la localidad.

Nos es la primera vez que la formación solicita mayor presencia de los uniformados aunque en pleno el alcalde, Andoni Busquet, recordó que está «prohibido» circular y apuntó a la «dificultad» de que los agentes permanezcan estables en ese punto.