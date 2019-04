Basauri suma seis nuevos policías locales facilitados por Arkaute Dos agentes de la Policía Local de Basauri junto a sus motos. / E. C. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Academia Vasca de Policía para que realice el proceso de selección LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 10 abril 2019, 22:32

El Ayuntamiento de Basauri ha firmado un convenio con la Academia Vasca de Policía y Emergencias (Arkaute) para que facilite «seis nuevos agentes» a plantilla basauritarra de la Policía Local. Las bases específicas de la OPE, que dotará a uniformados a varios ayuntamientos del País Vasco, entre ellos al de Etxebarri, se publicarán la semana que viene en el Boletín Oficial del País Vasco.

Con este anuncio el Ejecutivo local aplaca, en parte, las críticas de los sindicatos policiales que el mes pasado denunciaban que la Guardia Urbana había perdido «el 30% de la plantilla» en los últimos años.

Portavoces municipales indicaron que, desde el año 2106, el cuerpo local ha sumado 16 nuevos policías con estabilidad como funcionarios de carrera. Recordaron además que este año se han incorporado 3 agentes interinos y otros 4 más se incorporarán antes de que termine el mes de abril.

A lo largo de este año se jubilarán «catorce» personas, entre ellos varios mandos. Lo harán gracias a la norma aprobada a finales de año por el Gobierno español que les permite abandonar su actividad laboral a partir de los 59 años de edad.

La decisión supuso un fuerte contratiempo en un cuerpo que no ha tenido previsión y que del 2007 al 2016 no convocó ninguna oposición. En los últimos tres años, el Ejecutivo local ha contratado a seis personas y otras cuatro más accedieron al cuerpo a través de la OPE conjunta realizada junto a Arkaute. No es suficiente para la asociación de policía del municipio que advierte que este año se quedarán en servicio «50 policías, sino se remedia antes».

Y es que a pesar de la convocatoria de OPE, el cuerpo seguirá estando en uno de los ratios más bajos de los últimos tiempos. La Relación de Puestos de Trabajo de la institución local recoge que debían formar parte del cuerpo 70 agentes, aunque esa cifra lleva años sin alcanzarse, como máximo se ha llegado a 64.