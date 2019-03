Basauri roza el millón de euros en ayudas para luchar contra la exclusión social El edil de Política Social de Basauri, Asier Iragorri. / E. C. En 2018, se concedieron a 704 familas de la localidad, un centenar más que un año antes y casi el doble que hace seis LEIRE PÉREZ BASAURI. Lunes, 11 marzo 2019, 23:29

La localidad de Basauri lleva años demostrando que es un pueblo solidario y un año más, el Ayuntamiento se ha visto obligado a tirar de los ingresos municipales para evitar que ningún vecino se quede en la estacada. A pesar de que la situación económica ha mejorado y el índice de desempleo se encuentra en valores del 15%, alejado así de los datos de los últimos años, algunos vecinos no remontan. El año pasado 704 familias, el doble que hace seis años y un centenar más que en 2017, recurrieron a los Servicios Sociales para pedir las AES -Ayudas de Emergencia Social-.

Para hacer frente a las solicitudes, la institución municipal y el Gobierno vasco consignaron una partida de 941.577 euros, lo que supone un incremento del 8% con respecto a un ejercicio antes. Con una cuantía parecida desde el Ejecutivo autonómico, en torno únicamente a cinco mil euros más de presupuesto, el Consistorio se ha visto obligado a incrementar su partida en más de 60.000 euros, hasta los 449.893 euros. El presupuesto inicial del Ayuntamiento preveía un gasto inicial de 340.000, que se ha tenido que poco a poco ir ampliando. La asignación de este año supone que por primera vez en la última década la aportación local y autonómica están casi igualadas. Ante las necesidades detectadas, el equipo de gobierno basauritarra ha decidido aumentar ya la cuantíade este 2019 hasta los 485.000 euros.

En 2018, se concedieron otros 23.923 euros de las ayudas no periódicas municipales a otra veintena de basauritarras. Es una fórmula orientada a ocuparse de situaciones de riesgo que por su carácter excepcional no pueden ser atendidas por los trámites convencionales y que no están cubiertas por esas prestaciones. «Seguimos manteniendo el compromiso de que ningún basauritarra que lo necesite, con los debidos controles, se quede sin ayuda», argumentó el concejal de Política Social, Asier Iragorri. Desde hace varios años el Ayuntamiento hace un esfuerzo extraordinario para cubrir unas ayudas que dependen del Gobierno vasco y que deberían ser costeadas por esta entodad, pero que se quedan cortas y que tienen que ser incrementadas en todos los municipios con fondos propios.

Gastos de mantenimiento

El principal destino de las ayudas -más de 600- fue para gastos de mantenimiento de viviendas como pagos de recibos de luz, agua, comunidad y equipamiento básico. También se atendieron necesidades primarias y otros gastos como créditos y endeudamientos en menor medida. A razón de un centenar de ayudas por cada uno de las tres causisticas. En todos los casos se concedieron de forma puntual en función de las necesidades concretas.

Únicamente se rechazaron 31 solicitudes, una cifra muy similar a la de otros años. La decisión estuvo motivada por no cumplir los requisitos de «medios económicos, no haber justificado las AES de años anteriores o disponer de más bienes de los permitidos, entre otras causas», explicó el delegado del departamento de Política Social.