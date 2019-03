Basauri recalifica el terreno que ocupa la cárcel para forzar a Interior a llevársela Reclusos pasean por el frontón ubicado en el interior de la prisión de Basauri. / Fernando Gómez El Ministerio replica al Ayuntamiento que «no tiene autoridad» para cambiar el uso del suelo y que la prisión es «un edificio público en uso» LEIRE PÉREZ Lunes, 25 marzo 2019, 08:19

La cárcel y los cuarteles no han sido mayoritariamente del agrado de los basauritarras. Los residentes consideran que el municipio ha cedido en las últimas décadas muchos terrenos a otras instituciones. Aprovechando ese sentir, el Ayuntamiento de la localidad (PNV), inmerso en la renovación del Plan General de Ordenación Urbana –un documento que el pasado mes de junio dio el primer paso con la aprobación inicial– ha decidido recalificar los terrenos dependientes del Gobierno central.

Con los votos a favor de los jeltzales y EH Bildu, de forma unilateral y sin previo aviso al Ejecutivo central, se ha cambiado la categoría del solar que ocupa la prisión de Basauri con el fin de que en el terreno no pueda existir una cárcel. La decisión busca forzar al Ministerio de Interior a dejar el espacio. No va pasar. EL CORREO se ha puesto en contacto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ha sido tajante: «El Ayuntamiento no es competente para decidir un cambio del suelo. No puede hacerlo mientras exista la prisión», sentencian. «Es como si nosotros decimos que en el terreno donde está el Consistorio pongan una piscina», compararon antes de recordar que la prisión «es un edificio público en uso», aunque no cerraron la puerta a que algún día el penal desaparezca. «Se terminará quitando porque es vieja». En ningún caso la decisión está en el tejado del Ayuntamiento. «No tienen capacidad para ello. No tienen autoridad», resumieron.

Huertas en al autopista

En esta línea, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defendió que cuando llegue el día de desmantelar la cárcel será cuando «el Consistorio pueda determinar el uso que le da a este solar. Hasta entonces no pueden hacer nada al depender de una administración diferente a la suya», detallaron.

El Gobierno central asume que el penal «se terminará quitando porque es viejo», pero rechaza las presiones Fecha de caducidad

El PP de Basauri ha solicitado en el período de alegaciones que tanto la prisión como el cuartel mantengan la misma calificación. «El Ayuntamiento queda mal pidiendo cosas para las que no es competente, además de hacer perder el tiempo a la gente», defiende el portavoz popular, Gabriel Rodrigo. «Ya avisamos que es como querer llenar de huertas la autopista. Imposible», ironizó el edil popular.

El Ejecutivo local reconoce que «es cierto que se trata de un equipamiento supramunicipal», pero detalla que eso «en ningún caso supone un obstáculo para que el pleno plantee los usos que quiere darle a esos terrenos en un futuro». Desde el equipo de gobierno recordaron que «siempre hemos solicitado que esos terrenos se liberen puesto que tienen un gran potencial para el desarrollo económico y social de Basauri, y por lo tanto seguiremos reclamándolos».