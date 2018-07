Basauri se reafirma en no subvencionar el euskaltegi a vecinos de otros municipios Alumnos del euskaltegi en una imagen de archivo. / E.C. L.P. BASAURI Viernes, 27 julio 2018, 22:50

El euskaltegi municipal de Basauri era muy atractivo para vecinos de otras localidades porque el Ayuntamiento subvencionaba a todos los alumnos, estuvieran o no empadronados. El Ejecutivo local decidió hace dos años cambiar el sistema para así aplicar el descuento únicamente a los residentes en el municipio. La decisión no gustó a EH Bildu, que pidió al Consistorio con una recomendación del Ararteko, que sugiere que no se tenga en cuenta a la hora de conceder las ayudas el empadronamiento. El alcalde, Andoni Busquet, apuntó que, «aunque tenemos en cuenta las recomendaciones del Ararteko si son perjudiciales para nuestros vecinos, como es el caso, no las vamos a cumplir».