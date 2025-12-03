Basauri y Galdakao reparten galardones a los mejores pintxos de la localidad El Café La Zona se llevó el primer premio en la cabecera de comarca, mientras que la taberna Ostatu fue el ganador de los bares galdakoztarras

La gastronomía ha sido protagonista en la comarca de Nervión-Ibaizabal durante los meses finales del año. Durante las últimas semanas Basauri y Galdakao han celebrado sus particulares concursos de pintxos, que han encumbrado respectivamente al Café La Zona y a la taberna Ostatu.

42 establecimientos hosteleros han participado en esta iniciativa en la cabecera de comarca, cinco más que en la pasada edición. Se han repartido seis galardones: las medallas de oro, plata y bronce así como los premios fusión, sabor y popular. El Café La Zona obtuvo el primer puesto y con él un vale de 300 euros para gastar en el comercio local. El bar Xuroi ha terminado en segundo lugar y el Neure en tercera posición.

Cabe destacar la alta participación de los basauritarras, que han depositado 691 papeletas para escoger el ganador del premio popular, el bar Katilu. Algunas de ellas han tenido premio, y hasta cinco vecinos se han llevado un menú para dos personas en algunos de los establecimientos participantes. Durante la entrega de trofeos la concejala de Comercio, Isabel Cadaval se ha mostrado contenta por «la gran acogida» que un año más ha tenido esta iniciativa.

La seta como protagonista

El concurso de Galdakao contaba con un requerimiento previo, las setas debían ser el ingrediente principal de los pintxos. Una labor en la que ha brillado la taberna Ostatu, ganadora del premio del jurado profesional y también del concedido por la votación de los vecinos. Durante los dos últimos fines de semana, los galdakoztarras han podido disfrutar de este evento, probando las diferentes elaboraciones de 19 negocios. Los profesores de la Escuela de Hostelería de la localidad han reconocido también los pintxos de los bares Aterpe y Bizkai Berria.