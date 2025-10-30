Basauri y Galdakao gravarán un 150% el IBI de los pisos vacíos para impulsar el alquiler Mientras en el primer municipio bonificarán al 99% la cesión con fines sociales, en el segundo la Corporación triplica una carga que ya existía

Galdakao y Basauri Jueves, 30 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Basauri ha aprobado esta tarde en pleno gravar las viviendas vacías para impulsar su salida al mercado del alquiler, ante el problema acuciante de falta de oferta. No ha sido el único municipio de la comarca de Nerbioi-Ibaizabal en mostrar su confianza en esta medida. En Galdakao, donde ya se aplicaba un recargo del 50%, los corporativos han decidido elevar ese porcentaje hasta el 150%, lo que muestra bien a las claras una tendencia de la que ayer se hicieron eco otros ayuntamientos, como el de la capital vizcaína, que aplicará en lo sucesivo un recargo del 75% al IBI cuando hasta ahora lo hacía del 25%.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Basauri, formado por PNV y PSE, presentó hace unas semanas su propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, que hoy ha salido adelante en pleno, aunque no todas ellas han tenido el favor de todos los grupos. Una de las modificaciones más destacable incluía, precisamente, medidas que pretenden aumentar la oferta de vivienda de alquiler en Basauri, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Proponían dos medidas concretas: una bonificación del 99% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a quienes cedan sus pisos a programas públicos como Bizigune o ASAP, y un recargo del 150% en el IBI a las viviendas vacías, aplicando el máximo que permite la normativa foral. «Queremos utilizar todas las herramientas que están en nuestras manos para ayudar a paliar esta situación», afirmaron los responsables municipales.

EH Bildu ha destacado, asimismo, la propuesta de modificación en el IBI. «Aunque sabemos que el tema de la vivienda es complejo, estamos de acuerdo con ambas medidas». Se han alegrado de que vayan «a favor de la declaración de zonas tensionadas y topes en el precio de alquiler». Igual que Elkarrekin Podemos, que en la anterior sesión municipal presentó una moción para «aplicar el máximo recargo en el IBI a las viviendas vacías».

En la propuesta fiscal de Basauri se planteaba también actualizar tasas e impuestos un 2,2%, correspondiente al IPC interanual de abril, en un «ejercicio de responsabilidad que tiene como objetivo garantizar el mantenimiento y la calidad de los servicios y prestaciones» a los vecinos. Para la formación soberanista, «este año, con una subida general del 2,2%, sí nos parece coherente con una referencia objetiva (el IPC), dentro de lo que tiene que ser un equilibrio entre las necesidades municipales y las necesidades de liquidez de los hogares», han apoyado.

La agrupación morada, sin embargo, ha expresado que pese a que iban a aprobar algunas modificaciones, «no estamos muy de acuerdo» con la propuesta de tasas para el próximo año». Han argumentado que «llevamos años pidiendo políticas de recaudación progresiva que graven más a quien más tiene. Se está poniendo el parche de las bonificaciones, se aplican a quienes cobran ayudas o RGI pero eso no es progresividad».

Otra de las actualizaciones que se ha votado fue la tasa de recogida de basuras, en cumplimiento de la normativa europea, que obliga a que sean los propios usuarios quienes asuman el coste del servicio. «Se trata de avanzar hacia un modelo en el que se pague según lo que cada uno genere, y esto supone tener que realizar un cambio de mentalidad que nos lleve a tomar más conciencia», ha explicado el PNV.

EH Bildu, ha visto «bien la modificación en la tasa de basuras, concretamente en la división de una tarifa fija y una variable en función del uso del contenedor orgánico» aunque ha introducido una enmienda que busca «beneficiar e impulsar el uso del autocompostaje». Podemos, sin embargo, ha votado en contra en este punto. «Nos preocupa que el modelo propuesto acabe siendo poco efectivo para incentivar la separación de residuos –han manifestado–. Sólo el 12% de familias usa el de orgánico. Llevamos tres años estancados».

«Mayor progresividad»

Galdakao imponía actualmente un recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías, una cantidad que ahora aumentará al 150%. Esta medida, aprobada en el pleno municipal de esta tarde, contempla ciertas excepciones, como es el caso de aquellas personas que se encuentren viviendo en una residencia, que no tendrán gravamen aunque su piso esté vacío. De la misma forma que en Basauri, Galdakao también ofrecerá una reducción del 99% del IBI a aquellas personas que cedan su vivienda a Bizigune. El PNV ha criticado el aumento en el caso de los pisos vacíos señalando que la cantidad tiene «casi un ánimo confiscatorio», mientras que desde EH Bildu han defendido la medida alegando que «haremos todo lo que esté en nuestra mano para aumentar el número de viviendas en alquiler en Galdakao».

El equipo de gobierno ha aprobado a su vez en el pleno una modificación de las ordenanza general de recaudación con el objetivo de avanzar hacia una mayor progresividad de las tasas. En función del índice IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se aplicarán reducciones que en el caso de las familias más desfavorecidas pueden alcanzar el 90%.