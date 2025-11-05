Basauri dedicará casi 30 millones de los presupuestos de 2026 al gasto social El Ejecutivo local, en manos del PNV y PSE, ha presentado su propuesta de Cuentas, que asciende hasta los 68,8 millones y prioriza a «las personas»

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Basauri , formado por PNV y PSE, ha presentado su propuesta de presupuesto para 2026, que se llevará al pleno de este mes para su aprobación definitiva. Las cuentas se elevan en esta ocasión un 4,6% respecto a las de 2025 hasta alcanzar un montante de 68,8 millones de euros.

Un proyecto de Cuentas con una marcada dedicación a la causa social con casi 30 millones del total. Así, destina el 42% del presupuesto a la dimensión social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que busca «reducir las desigualdades y garantizar que todas las personas puedan acceder a derechos básicos, como la educación, la salud, la igualdad de oportunidades y la protección social».

Para el área de Servicios Sociales y Promoción Social, instrumento clave en la consecución de estos objetivos, plantean un presupuesto récord de 10,8 millones de euros, un 3,9% más que el presente ejercicio. El presupuesto para las personas mayores subiría hasta los 5,1 millones de euros y el de Igualdad se incrementaría a 540.000 euros en 2026.

«Dedicar casi la mitad del presupuesto demuestra nuestro compromiso con las personas, con mejorar la calidad de vida de los basauritarras. Hablamos de inversiones que se traducen en que nadie se quede atrás, en que cada vecino y vecina tenga acceso a los mismos derechos y oportunidades», ha puesto en valor el alcalde de Basauri, Asier Iragorri.

Destacan dos de las inversiones propuestas por los responsables municipales. Por un lado, la construcción de una nueva haurreskola, con una partida de un millón de euros, además de emplear otros 310.000 a obras de mejora en centros educativos. En el departamento de Educación, de hecho, se elevará el presupuesto un 151%–de 623.00 euros a 1.564.000 euros–.

2,7 millones en inversiones

Por otro lado, integran en el proyecto la creación de huertos urbanos, para lo que se designarían 400.000 euros. La misma cifra, además, se incluye para materializar proyectos elegidos por la ciudadanía basauritarra en el proceso de presupuestos participativos. En total, las inversiones previstas el próximo año ascienden a 2,7 millones de euros.

El Consistorio explicó que este aumento de presupuesto viene soportado por «un incremento general de los ingresos», principalmente en lo correspondiente a la transferencia que recibe el Ayuntamiento de Basauri por parte del fondo de Udalkutxa, que para 2026 aumentará a 36.115.953 euros.

En cuanto a la deuda pública, «la aplicación constante de políticas de austeridad y gestión eficiente» la ha situado, según el Consistorio, «a niveles prácticamente simbólicos». La edil de Hacienda, Berta Montes, avanzó que este año «la acabaremos bajando hasta los 1,2 millones, y en 2026 la reduciremos a 806.000 euros».

El resto de las fuerzas políticas tendrán hasta el 19 de noviembre para poder plantear enmiendas. EH Bildu, en este sentido, lanzó ayer su malestar por la «cerrazón» del equipo de gobierno de negociar propuestas para el presupuesto «antes de presentar públicamente el borrador», con el argumento del «margen mínimo» del que dispone el Consistorio. Un modelo que «dista mucho de la gobernanza colaborativa» que profesa la coalición soberanista.