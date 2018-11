El PP de Basauri critica que se pague el carnet en lengua vasca con dinero de todos los vecinos Critican que el Ayuntamiento se haya gastado durante el último año 1.600 euros en subvencionar a quien se examina en euskera L. PÉREZ BASAURI. Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:00

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Basauri, Gabriel Rodrigo, criticó ayer que el Ayuntamiento se haya gastado durante el último año 1.600 euros en subvencionar a las personas que se examinen del carnet de conducir en euskera. Según indicó Rodrigo, el área de Euskera para incentivar el uso de este idioma en otros ámbitos, que no sean únicamente el académico, concede a las personas que deciden sacarse el permiso de conducir en este idioma conceder 200 euros a fondo perdido, 100 de ellos los podrá destinar a combustible. Durante lo que va de año se han tramitado «ocho solicitudes», según el propio concejal que criticó que «todos los basauritarras tengan que pagar estas bonificaciones».

El edil popular se preguntó «¿cuál será el siguiente paso? que dará el Ejecutivo local». «¿Adquirir productos en euskera en las tiendas de nuestro municipio supondrá una rebaja en la cesta de la compra?. Piénselo, señor alcalde, no pierda esa oportunidad de convertir a Basauri en el centro del comercio de Bizkaia», lanzó con ironía Rodrigo que sugirió incluso que para ese día habrá que «mejorar nuestros accesos para dar cabida a las colas de los ciudadanos que se acercarán a comprar en euskera».

Desde el Ejecutivo local respondieron que «aquí, el único que no es que roce el absurdo, sino que lo supera con creces, es el concejal del PP». En su opinión, criticas como esta únicamente «buscan la confrontación y la crispación social en lugar de dar el callo en los asuntos que de verdad importan a sus vecinos». Incluso llegaron a pedir «un poco de seriedad, por favor» y quisieron alejarse de este tipo de cuestiones. «Que no cuenten con nosotros para crear polémicas donde no las hay, que estamos ocupados en solucionar los verdaderos problemas de Basauri», apuntaron.