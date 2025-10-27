Basauri cortará al tráfico el puente del Social Antzokia durante dos semanas Se cerrará al tráfico del 28 de octubre al 9 de noviembre con motivo de las obras de construcción de la nueva plaza San Fausto

Las labores de la plaza comenzaron en mayo de 2024 y la previsión era que culminasen un año después, aunque las obras se han postergado debido a algunos imprevistos.

Ane Ontoso Basauri Lunes, 27 de octubre 2025, 13:19 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

El puente junto al Social Antzokia se cerrará al tráfico rodado del 28 de octubre al 9 de noviembre con motivo de las obras de construcción de la nueva Plaza San Fausto. Durante estos días se ejecutará el recrecido de la calzada del puente y de la calle Autonomía frente a la iglesia y a la plaza 25 N.

En consecuencia, no se podrá girar hacia el Ayuntamiento desde la calle Autonomía y tampoco se podrá bajar hacia Arizgoiti desde el cruce del Ayuntamiento en la calle Kareaga Goikoa. Entre el 4 y el 9 de noviembre también se cerrará el tramo de la calle Autonomía comprendido entre las calles Begoñako Andra Mari y Nagusia.

Las labores de la plaza comenzaron en mayo de 2024 y la previsión era que culminasen un año después. Las obras de construcción de la explanada se han postergado, sin embargo, debido a algunos imprevistos. El último sucedió el pasado mes de septiembre, cuando hubo que realizar un «redimensionamiento de la estructura metálica, cimentación y la urbanización sobre ésta para su ajuste a la realidad del terreno». Esta demora provocó que el Consistorio, gobernado por PNV y PSE, anunciara una nueva fecha de finalización «a finales de noviembre».

Temas

Tráfico

Basauri