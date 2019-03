MAZ Basauri bate su récord de ventas Una de las citas ineludibles en el festival basauritarra es el Txiki MAZ, una mañana rockera para peques que disfrutan los mayores. / M. L. El festival de música alternativa se celebrará los días 26 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo en el teatro Social Antzokia LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 21 marzo 2019, 23:20

Falta un mes para que el MAZ Basauri llene el Social Antzokia de ritmos musicales y ya ha batido un nuevo récord. Según informaron ayer los organizadores, para estas fechas se ha marcado la mejor «venta de bonos» de las últimas ediciones, con 60 adquiridos de los 100 ofrecidos. Hasta este año nunca se habían vendido más de 50. El año pasado también pudieron sacar pecho después de haber vendido 2.000 entradas, el «mayor número de la historia del festival».

Christina Rosenvinge y Anari serán los encargados de dar el pistoletazo de salida el próximo viernes 26 de abril. Al día siguiente, las calles se llenarán con las actividades del Txiki MAZ desde las 12.30 horas. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de talleres de tatuajes, maquillaje y dibujos, así como de una sesión con Ciscar DJ y un concierto de la Txi Maz Rock Band. Por la tarde para calentar el ambiente Haxotz, Agian y Voltium , tres formaciones que resultaron premiadas el año pasado en el concurso de bandas locales Rockein, actuarán en la plaza Zortziko de forma gratuita. Abrirán boca a la actuación de Toundra y Mursego en el teatro basauritarra a partir de las 21.30 horas.

El segundo fin de semana del certamen tendrá lugar el viernes y sábado, 3 y 4 de mayo. La primera de las jornadas se subirán al escenario Viva Suecia, Triángulo de Amor Bizarro y The Owl Project, mientras que el sábado será el turno de Iseo & Dodosound with The Mousehunters y Hakima Flissi.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada por once euros más gastos de gestión y el mismo día de los espectáculos en la taquilla del teatro por 14 euros. Además, existe la posibilidad de comprar un bono por 30 euros que da acceso a las cuatro jornadas de conciertos. Un año más el ciclo musical se completará con la proyección de documentales durante el mes de mayo. Los días 2, 9 y 16, en doble sesión de 20 y 22 horas, se proyectarán «Mujeres» de Coque Malla, Climax y Margolaria.

El ciclo de música alternativa encara este año su octava edición con el reto de superar las más de 2.600 personas que participaron el año pasado en la cita, entre conciertos y actividades callejeras. En 2016 y 2017 resultó finalista de los Iberian Festival Awards, galardones que reconocen a los mejores festivales.

El MAZ está promovido por el Ayuntamiento de Basauri en colaboración con el Social Antzokia, aunque el año pasado la institución local decidió subcontratar la organización del certamen al que ha dedicado en los últimos dos años 172.000 euros. Hasta entonces el teatro basauritarra había sido el encargado de contratar a los grupos mientras que se subcontrataban servicios menores. La decisión generó la crítica de Basauri Bai que alegó que los pliegos no permitían que se presentasen «muchas empresas» así como que se solicitase la «identidad y el currículum de los trabajadores». En todo caso, el MAZ es ya una seña de identidad de la localidad y atrae cada edición a más espectadores.