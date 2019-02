Basauri aprueba sus presupuestos de 53,5 millones de euros El pleno escucha la intervención de 'Porque ya no me callo'. / L. P El PNV, en minoría, salva las últimas cuentas de la legislatura a cambio de aceptar enmiendas de PSE y EH Bildu LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 1 febrero 2019, 01:00

El pleno del Ayuntamiento de Basauri aprobó ayer con los votos a favor del PNV, la abstención de PSE y EH Bildu y el voto en contra de Basauri Bai, PP y el concejal no adscrito Sergio Recio, un presupuesto de 53,5 millones de euros, un 5% más que el año pasado. El alcalde, Andoni Busquet, fue el encargado de defender un proyecto en el que «destaca la inversión, modernización y mantenimiento de los barrios y de las vías e instalaciones públicas». El mandatario agradeció a las fuerzas políticas de la oposición el haber podido llegar a «acuerdos».

Las abstenciones del PSE y EH Bildu, a cambio de aceptar las enmiendas, fueron fundamentales. No en vano, se incorporaron aportaciones a las cuentas por valor de 434.000 euros. No obstante, el equipo de gobierno no evitó críticas por parte de la oposición. Así, la portavoz socialista, Marina Cadaval, echó en cara al los jeltzales que «las cuentas no son sociales, no se pueden excusar con que hay crisis porque los ingresos aumentan, aunque sin embargo no repercute en la sociedad».

«Escasa participación»

Natalia Gardeazabal, portavoz de la formación soberanista, censuró las «carencias» que «año tras año se repiten». «La participación es escasa, hay falta de transparencia en algunas partidas y es complicado que se sepa a dónde se destinan alguna partidas, sobre todo las de sueldos, dietas, propaganda y publicidad», lamentó. Aún así, destacó que la coalición abertzale quiere el que el «municipio mejore» y es por ello que han presentado once enmiendas.

Desde el PP, Gabriel Rodríguez, censuró que el Ayuntamiento vive en el «día de la marmota». «Se suben impuestos y sin embargo no repercute en las inversiones. De 2016 a 2019 se han incrementado en 1,5 millones de euros los impuestos que pagan los basauritarras», relató el edil popular. Desde las filas de Basauri Bai, Javi Giraldo criticó que las cuentas «no son accesibles ni entendibles» al tiempo que recordó que el alcalde está en el «top 14 de alcaldes españoles mejor pagados» por encima de capitales de provincia.

Y por último, Sergio Recio, puso en duda el incremento de presupuesto que presento el PNV. «No es cierto que las partidas se incrementan, en algunos casos desciende», dijo.