Basauri abre el presupuesto municipal de 2026 a la participación ciudadana El Consistorio destinará 400.000 euros para las propuestas elegidas de los basauritarras, que se recogerán en el próximo ejercicio para su ejecución

Ane Ontoso Basauri Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Basauri vuelve a abrir el presupuesto municipal a la participación de los basauritarras. El objetivo es que «la ciudadanía pueda proponer proyectos y acciones concretas» y, posteriormente, seleccionar las que consideren «más prioritarias», con un presupuesto de 400.000 euros. Al igual que años precedentes, el proceso participativo se llevará a cabo en cuatro fases. En la primera–la que ahora se pone en marcha– la ciudadanía podrá presentar sus propuestas, que deben ser «concretas y claras», hasta el 28 de septiembre.

Una vez recibidas, las distintas áreas del Ayuntamiento analizarán «su viabilidad» y primarán las que, «por cumplir en mayor grado los requisitos establecidos, puedan ser sometidas a votación». Posteriormente la ciudadanía votará para seleccionar las que serán incorporadas al presupuesto del ejercicio 2026 para su ejecución y se publicará el resultado del proceso. Y, periódicamente, el estado de avance en la ejecución de los proyectos.

Para ser aceptadas deben cumplir varias premisas. No deben costar más de 50.000 euros, beneficiar a «muchas personas, no solo a una», no deben estar ya en marcha o planificadas, ni obligar a gastar dinero todos los años. Tampoco pueden haber sido elegidas el año anterior, ni afectar a espacios privados (como locales, calles o jardines particulares).

«Ideas nuevas y diferentes»

Se priorizarán, además, las propuestas relacionadas con los siguientes ámbitos: personas mayores, jóvenes, cultura y educación, accesibilidad y movilidad, economía local y temas sociales. «Animamos a la ciudadanía a pensar en ideas nuevas, diferentes, que no se limiten a reforzar tareas que el Ayuntamiento ya realiza de forma habitual», ha señalado la edil de Participación Ciudadana, Berta Montes.

Durante los próximos días la ciudadanía recibirá en sus domicilios un formulario para la realización de propuestas, que podrán presentarse en los siguientes puntos, en los que también habrá formularios disponibles: SAC ubicado en la planta baja del Ayuntamiento y San Miguel; casas de cultura, polideportivo de Artunduaga, Euskaltegi y Marienea; buzones de participación junto a bocas de metro y plaza Hernán Cortés. Asimismo, se podrá realizar en la carpa informativa: el miércoles 24, en Arizgoiti (mañana) y en Los Burros (tarde); jueves 25, en la Plaza Solobarria (tarde); y viernes 26, en la Plaza Hernán Cortés (mañana) y en la Plaza de la Iglesia de Ariz (tarde). También se podrá hacer 'online' a través de la página ados.basauri.eus

«Gracias a la participación de la ciudadanía basauritarra en años anteriores, hemos logrado sacar adelante muchos proyectos que hoy ya forman parte de nuestro día a día y han ayudado a mejorar Basauri. Entre otros, la cobertura de zonas de descanso como, por ejemplo, la de Solobarria, la puesta en marcha de un mercado de productos de proximidad, la creación de una nueva pista de baloncesto 3x3 en Bizkotxalde, la mejora de locales municipales en los que las personas mayores realizan actividades, así como la renovación de aceras y mejora de la iluminación», ha recordado Montes.

Temas

Basauri