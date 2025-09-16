Basauri abre un ciclo de podcast sobre las mujeres en la industria de la música, la menopausia y la soledad La nueva programación también incluye un taller para acompañar procesos de autoconocimiento a mujeres con discapacidad intelectual

El alcale, Asier Iragorri, y la concejala de Igualdad, Isabel Cadaval, han dado a conocer un nuevo díptico en el que se recoge la información.

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri, a través de Marienea, ha incorporado novedosas propuestas en su programa de actividades de cara al próximo curso. Entre ellas destaca un ciclo de podcast, que concretamente serán tres: 'Mujeres en el masculino mundo de la industria musical', el 6 de noviembre; 'La soledad es relativa (igual que muchas compañías)', el 18 de diciembre; y 'Para mearnos de risa: hablemos sobre menopausia', el 30 de abril.

Además, en el marco de la iniciativa 'Dena aldatzera goaz', se tratarán cuestiones cruciales como la violencia vicaria y el debate sobre lo público-comunitario en lo que se refiere a los cuidados. El 5 de febrero tendrá lugar la actividad 'La violencia vicaria es violencia machista' y el 12 de marzo Tere Maldonado y Txoli Mateos ahondarán en el tema de conceptos público y comunitario en el contexto de los cuidados.

La programación dirigida a las más jóvenes también tendrá un gran protagonismo, con el txoko feminista para chicas de entre 13 y 15 años, en el que podrán hablar y debatir sobre los temas que les interesan y preocupan. Así como cursos, como el dedicado a la regla, al cargo del cual estarán las formadoras Maite Goikoetxea y Ella, el miércoles 6 y jueves 7 de mayo, y está dirigido a chicas de entre 10 y 12 años.

Artista palestina

La nueva programación también incluye un taller para acompañar procesos de autoconocimiento a mujeres con discapacidad intelectual, que tendrá lugar los días 15 de enero, 19 de febrero y 19 de marzo, y una nueva sección denominada 'Colectivizando saberes, aprendiendo juntas'.

En colaboración con Baskonia Mendi Taldea, habrá un ciclo de 'Mujeres y montaña', programado para el jueves 16 ('GR-11 más que una travesía') y el sábado 18 de abril un taller de orientación en el monte. Las exposiciones continuarán ocupando un lugar central de la programación, con propuestas como 'Mirada de una mujer palestina desde Euskal Herria', de Qassem Rouhaifa, artista palestina afincada en Bizkaia, que se podrán visitar del 27 de febrero al 13 de abril. También volverá 'Behin eta Berriro', una experiencia inmersiva en la que, a través de diferentes espacios, luces y sonidos se pretende remover conciencias y sensibilizar sobre diferentes episodios de violencia machista que se dan a lo largo de la vida.

Durante la presentación de la programación, en la que han participado Asier Iragorri, alcalde de Basauri, e Isabel Cadaval, concejala de Igualdad, se ha dado a conocer un nuevo díptico en el que se recoge la información de todos los servicios que existen en el área de Igualdad, dirigidos a las mujeres especialmente y, en muchos casos también, al público en general. Para más información se puede contactar con Marienea - Casa de las Mujeres de Basauri en el teléfono 946124100, mail marienea@basauri.eus.

