PSE, Basari-Bai y EH Bildu ponen sobre la mesa sus medidas medioambientales Los candidatos en un momento del debate. / LEIRE PÉREZ Sagarrak organiza un debate al que no acudieron el PNV, ni el PP por «cuestiones de agenda» LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:54

Medio Ambiente, consumo sostenible, movilidad, residuos y desarrollo urbanístico. La mayoría de partidos políticos de Basauri que concurrirán a las elecciones del próximo 26 de mayo, participaron ayer en el debate que organizó el colectivo ecologista Sagarrak. Sus integrantes no tuvieron pelos en la lengua y no escatimaron en preguntas a los representantes políticos. La socialista Irene García, arquitecta de profesión, fue la encargada de dar la cara por el PSE, mientras que por parte de Elkarrekin Podemos-Basauri Bai y de EH Bildu fueron los candidatos a la alcaldía, Boby Galdos y Exabier Arrieta, respectivamente. «El PP se ha excusado por cuestiones de agenda y el PNV avisó ayer que finalmente no venían», explicaron desde la organización a los asistentes.

El encuentro, que se celebró con cordialidad y sin apenas enfrentamiento al estar las tres formaciones representantes en bastante sintonía, se dividió en cinco temas. «Sí estamos de acuerdo tendremos que negociar y forzar al futuro Ejecutivo local a que trabaje a favor de estos temas», invitó Boby Galdos.

Atajar los residuos y caminar hacia un mayor reciclaje fue quizás uno de los puntos de mayor consenso. «Que el 28% de la población utilice el quinto contenedor. Es insuficiente», censuró Exabier Arrieta. Los tres candidatos se mostraron a favor de políticas como la instalación de un chip en los contenedores que permita conocer quién recicla e incrementar los impuestos a los que más ensucien, en la tónica de lo que ya marca las políticas europeas.

La reforestación con bosque autóctono fue otro de los temas en los que hubo acuerdo entre las formaciones. La socialista, Irene García, anunció que si gobiernan, pondrán en marcha de una «ordenanza de arbolado» y la crearán de huertos urbanos.

Apoyar al comercio local para que los pueblos estén vivos, energías renovables y el fomento del transporte sostenible fueron otros de los temas que Sagarrak puso encima de la mesa. «Nos comprometemos a apoyar el comercio local, limitar las aperturas 24 horas y 365 días», aseguró Galdos. García abogó por «proveedores locales y reducir los desperdicios, llevando los restos de los bares a casa, como sucede en Londres».

El debate duró casi dos horas y terminó con el turno de preguntas vecinales. «¿Van hacer algo con las terrazas? Es vergonzoso nos han dejado sin movilidad. Los sanitarios llevan a los pacientes en silla hasta la calle de al lado para montarlos en la ambulancia», reclamó una vecina de las peatonales. Y una vez más las tres formaciones se volvieron a poner de acuerdo. «Hay que darle una vuelta», se comprometió la socialista; «No somos contrarios a las terrazas, pero nos comprometemos a modificar la ordenanza. La asociación de comerciantes nos ha trasladado que este modelo de terrazas lo que lleva es a que el flujo de personas se vaya a otras calles», relató Arrieta.