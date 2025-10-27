Azeituna con huesos, Keax, Reeler, Jaimones, Kruddö y Silkat se medirán en la final del Rockein de Basauri Tendrá lugar este sábado en el Social Antzokia, con localidades de pie y acceso gratuito con invitación

Ane Ontoso Basauri Lunes, 27 de octubre 2025, 13:18 Comenta Compartir

La final del Rockein calienta motores. El Social Antzokia de Basauri acogerá la decimotercera edición del concurso musical este sábado 1 de noviembre. El evento, organizado por el Ayuntamiento local con la colaboración del departamento de Cultura, Euskara y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, está dirigido a bandas y solistas de Euskadi y Navarra.

La banda guipuzcoana Azeituna con Huesos, que funden electrónica, pop y jazz; el trío vizcaíno Keax, ex componentes de The Owl Project con influencias como LCD Soundsystem o Ratatat; y Reeler, un cuarteto de rock alternativo formado por músicos de Bizkaia, Polonia, Inglaterra e Irlanda, con base en Bilbao, son las tres propuestas candidatas a llevarse el premio principal de la nueva edición del Rockein.

Las otras tres bandas finalistas serán Jaimones, cuarteto de rock americano 70s-80s que cuenta con un componente de Basauri; Kruddö, un dúo de rock duro y stoner, compuesto por el bermeano Jon Ander Santamaría y por Txaber Miravalles, natural de Etxebarri; y Silkat, un trío de indie rock con músicos de Bilbao y Galdakao e influencias de The Cure o Radiohead. Estas tres bandas optarán al premio al Mejor artista de Hego Uribe, que premia a aquellos proyectos con, al menos, un miembro empadronado en Basauri, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes, Usansolo o Zaratamo.

El acceso a la final será gratuito (con invitación a retirar en socialantzokia.eus o en taquilla del Social Antzokia), las localidades del teatro serán de pie y habrá servicio de barra con precios populares. Como viene siendo habitual, la identidad de los proyectos ganadores de las cinco categorías de Rockein (incluidas las del Premio Bizkaia, Mejor artista en euskara y el Premio Eskarabillera) se darán a conocer de forma directa por el jurado tras la final. La edición 2025 de Rockein ha contado con la inscripción de 196 artistas, marcando un nuevo récord de participación de Rockein por décimo año consecutivo.

Mujeres e industria musical

Por último, la víspera de la primera jornada de MAZ Basauri 2025, el jueves 6 de noviembre, a las 18.00 horas, tendrá lugar en Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri (Kareaga Goikoa, 54) la segunda entrega de 'Mujeres e industria musical'. Se trata de un ciclo de charlas de carácter anual organizado por Rockein, MAZ Basauri y Marienea que busca compartir las experiencias de mujeres de la industria musical con otras mujeres, con el objetivo de promover una mayor presencia femenina en el sector y sobre los escenarios.

En 2025 las protagonistas serán la artista navarra La Furia; Ibone Iza, responsable de contenidos de BIME Pro; y Maite Alaña, directora de MAZ Basauri y Rockein. La charla estará conducida por la periodista y escritora Emilia Arias (TVE, Pikara Magazine) y será de acceso gratuito.