El Ayuntamiento de Ugao rechaza por unanimidad el «nuevo ataque» a la edil del PNV El Consistorio llama a la «convivencia pacífica» tras el lanzamiento de un bolardo contra el balcón de la concejala que lleva años denunciando acoso

I.J. Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:28

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes ha expresado «por unanimidad» su «más enérgico rechazo» ante el nuevo ataque sufrido por la concejala del equipo de gobierno municipal y ha llamado al «respeto» y la «convicencia pacífica».

En un comunicado aprobado por unanimidad, se ha explicado que, durante la madrugada de este pasado domingo, desconocidos arrojaron un bolardo de tráfico contra el balcón de su vivienda, «poniendo en riesgo su integridad física y la de su entorno». El Consistorio ha apuntado que este no es «un hecho aislado» ya que, desde 2022, la edil ha sido «víctima de insultos, amenazas y repetidos ataques contra su domicilio».

«Estos actos violentos suponen una grave vulneración de la convivencia, del respeto y de los principios democráticos que deben regir nuestra sociedad», ha añadido. Por ello, la Junta de Portavoces ha querido mostrar «toda su solidaridad y apoyo» a la edil agredida y a su familia. Al mismo tiempo, ha rechazado «cualquier forma de violencia, coacción o intimidación contra quienes representan legítimamente a la ciudadanía ugaotarra».

La Junta de portavoces ha añadido que en Ugao-Miraballes «no tienen cabida este tipo de comportamientos cobardes e injustificables». Por ello, desde «la pluralidad política», ha hecho «un llamamiento unánime a favor del respeto, la convivencia pacífica y la defensa de los valores democráticos». «Seguiremos trabajando con firmeza por un Ugao-Miraballes libre de violencia, donde nadie sea atacado por sus ideas ni por su compromiso institucional», ha concluido.