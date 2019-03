El Ayuntamiento de Orozko reduce a la mitad la deuda de la promotora municipal Vista de unas viviendas que dan al río, en Orozko. / E. C. La institución local aún debe 1,3 millones de euros del crédito solicitado a Kutxabank para construir las viviendas de Hegoalde LEIRE PÉREZ OROZKO. Lunes, 4 marzo 2019, 22:59

El Ayuntamiento de Orozko terminará la legislatura con 1,3 millones de euros de deuda a Kutxabank, una cuantía que arrastra desde la liquidación de la promotora municipal Zubiaur Eraikuntzak hace dos años y que es la mitad de la deuda que la sociedad contrajo. Además, la institución local perdió dos millones de euros con la venta «inflada» de un terreno municipal a la promotora, un solar que con el pinchazo del sector supone un «lastre» para la institución local.

El alcalde, Josu San Pedro, explicó ayer que «estamos satisfechos porque la deuda de 5 millones la hemos dejado en 1,3 millones». Lamentó que «nos hubiese gustado vender más porque bajar la deuda del millón de euros sería como ver la luz al final túnel», aunque se mostró esperanzado porque «no descartamos que se pueda vender más en breve ya que empiezan a faltar viviendas nuevas a la venta a un precio asequible en la localidad».

A día de hoy, el Consistorio tiene en propiedad un piso protegido, dos lonjas y varias plazas de garaje además del solar en el que estaban proyectados construir cuatro bloques de viviendas en las fases II y III de la promoción denominada Hegoalde. Para cualquiera de estos bienes los interesados deben presentar una instancia en las dependencias municipales.

El traspaso de inmuebles a la institución local se realizó en junio de 2017 después de que el ejecutivo, con la oposición totalmente en contra, decidiese liquidar la empresa pública.

«No es que fuese la mejor opción, sino que era la única. No había más salidas con una empresa que tiene deudas y no tiene ingresos», defendió el primer edil. Una vez que las arcas públicas hayan pagado la cuota del primes trimestre, a partir de junio la deuda ascenderá a 1,3 millones de euros. Al año el Consistorio debe ingresar 100.000 euros para amortizar al deuda y otros 14.000 euros más para costear los intereses. San Pedro no descarta que el Ayuntamiento construya, a futuro, pero «de forma ordenada y como en los orígenes de Zubiaur».