El Ayuntamiento de Etxebarri congela los impuestos para 2020

El Ayuntamiento de Etxebarri ha aprobado la congelación de impuestos para el próximo año y la modificación de algunas tasas como las culturales, deportivas y del euskatelgi municipal que se bonificarán en función de la renta estandarizada. En el caso de los abonados del polideportivo, pagarán un 3,5% menos que el año pasado para compensar los paros y huelgas que han sufrido este año. Como novedad, se reducirá un 20% la tasa que pagan los menores de 26 años, se ampliarán las bonificaciones para familias con integrantes desempleados y se pondrá en marcha una ayuda específica para personas con diversidad funcional. La tasa de ayuda a domicilio mientras tanto se incrementará 2,50 euros, aunque se mantendrá el mínimo de 10 euros para los casos de máxima vulnerabilidad. Y además el bono joven se ampliará hasta los 26 años y al mes de julio.

El Ejecutivo local, en manos de los independientes de la Voz del Pueblo, han logrado sacar adelante su proyecto que ha contado con el apoyo del PSE, mientras que PNV y EH Bildu se han abstenido. Ambas formaciones censuraron que los responsables municipales «no quieren debatir lo que propone la oposición». Ambos solicitaron que se bonifique con el 100% a los acompañantes de niños hasta los 10 años que utilizan el Etxebarribus. «No vemos que un niño pueda viajar solo a esas edades y no ha habido voluntad a la hora de acoger nuestra propuesta», explicó el portavoz de la coalición de izquierdas, David Merino.

Con cuentagotas

Merino censuró que «se da la información justa, con cuentagotas y sin posibilidad de estudiar». «Si la comisión se hace el jueves y el pleno el martes, no hay tiempo para presentar propuestas o mociones y cumplir las 48 horas de plazo que se establece», lamentó el portavoz de izquierdas. Desde el Equipo de gobierno fue el alcalde, Loren Oliva, el encargado de replicar. «Desde hace catorce días teníais la propuesta de tasas. La oposición cuando hace los deberes lo hace tarde. En la comisión no dijeron absolutamente nada y a pesar de que iba fuera de plazo, debatimos en pleno, aunque dimos nuestros motivos para rechazarla», puntualizó el primer edil. «Estaría bien que mirasen que hacen otros ayuntamientos que no debaten cuando la oposición presenta una propuesta tarde», invitó Oliva.