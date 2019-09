El Ayuntamiento de Basauri recupera 50 metros del paseo de Soloarte Nerea Renteria y Asier Iragorri visitaron ayer la zona recuperada. / LEIRE PÉREZ Se derrumbó tras un temporal en 2018 y ha sido necesario derribar los restos del anterior y reconstruirlo mediante una escollera nueva LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 20 septiembre 2019, 23:30

Los basauritarras cuentan desde ayer con un nuevo espacio por el que andar al lado del río. El Ayuntamiento de Basauri ha abierto al tránsito los 50 metros del paseo de Soloarte que se derrumbaron el año pasado a causa de un temporal. Casi año y medio ha sido necesario para llevar a cabo una intervención que ha tenido un coste de 1,1 millones de euros, parte de los cuales -500.000 euros- han sido sufragados por las arcas municipales. Se trata de una de las obras más importantes de este año, junto al nuevo puente de la Baskonia.

A petición de la Agencia Vasca del Agua (URA), al estar pegado al cauce, en la reconstrucción se ha tenido que suprimir el voladizo que sobrevolaba. «Hemos tenido que seguir las indicaciones de URA», explicó la concejala de Urbanismo, Nerea Renteria que visitó ayer la zona junto al alcalde, Asier Iragorri. Las obras han consistido en demoler el trozo de muro que todavía estaba en pie entre la presa y la pasarela del parque, situada junto al estanque, para después reconstruir lo mediante una escollera. Se ha aprovechado el tajo para sustituir los elementos de la urbanización como los bancos y papeleras por unos nuevos. Y además se ha colocado un pavimento «ecológico» a petición de URA. Según puntualizó Iragorri, aún falta por colocar alguno de estos elementos como, por ejemplo, bancos y jardineras que se instalarán en las próximas semanas. «En el entorno del estanque tendremos que hacer algún remate en el pavimento, será algo que no llevará más de un par de días, pero no es posible hacerlo ahora, por lo que hemos considerado más razonable no retrasar la apertura del paseo que ya está listo», añadió el responsable municipal.

Ha permanecido clausurado desde que en abril de 2018 las fuertes lluvias registradas terminarán de reventar una infraestructura que no había sido reparada en los últimos tiempos a pesar de estar incluida entre las obras prioritarias a realizar por parte de los técnicos municipales. El repentino derrumbe le costó al Ejecutivo local las críticas de algunos partidos de la oposición como el PP y el PSE. La primera formación le acusó de «desidia» y de «lamentar en lugar de prevenir». En 2010 se vino abajo la zona más próxima a Lehendakari Aguirre y fue necesario invertir 922.309 euros, ya entonces se advirtió de la necesidad de «intervenir en los otros tramos».

Tras el desprendimiento, el Ayuntamiento se vio obligado a actuar de urgencia y desescombrar, estabilizar el lugar y proteger de forma temporal el muro con el objetivo de evitar que el agua del río siguiera erosionando el talud y provocase más desprendimientos de tierras que terminara llegando al cierre perimetral del colegio Soloarte. Estas primeras tareas de arreglo permitieron al Ejecutivo local ir dando pasos mientras URA daba el visto bueno al proyecto municipal y la Conferencia Hidrográfica autorizaba la ejecución. En estas tareas iniciales se invirtieron 100.779 euros, un montante que se restó del gasto del total de la operación.