El Ayuntamiento de Basauri, condenado por no dar permiso a un trabajador para cuidar a un familiar Fachada del Ayuntamiento de Basauri. / L. P. En la sentencia se considera «probado» que el Consistorio llevó a cabo una interpretación «muy restrictiva» del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo L. PÉREZ BASAURI. Viernes, 3 mayo 2019, 21:51

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao ha declarado nulo y contrario a derecho un decreto de Alcaldía de 2018 en el que se negaba a un funcionario un permiso por el ingreso hospitalario de su hermana. Según recuerda la Unión Sindical Obrera (USO), «se negó alegando que la enferma había recibido el alta hospitalario a las 11.00 horas el funcionario trabajaba en turno de noche por lo que no debía incorporarse a su puesto de trabajo hasta las 22.00 horas».

En la sentencia se considera «probado» que el Consistorio llevó a cabo una interpretación «muy restrictiva» del artículo 40 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo ya que la jurisprudencia señala que la duración del permiso por hospitalización de parientes no se extingue con la simple alta hospitalaria si la misma no va a acompañada de alta médica», recuerdan. «Desde la Federación Empleados Públicos de LSB-USO aplaudimos el contenido del fallo, que no obstante, llega tarde, ya que no se puede volver en el tiempo para poder disfrutar un día de licencia de cuidado y más después de casi un año de la petición», afirmaron.

Portavoces municipales aseguraron que «no se vulneró ningún derecho porque en ningún momento se le denegó el permiso». Las mismas fuentes puntualizaron que «se le dijo que para poder tenerlo debía presentar un justificante en el que un médico acreditase que el alta hospitalaria no implicaba el alta médica y que su familiar seguía requiriendo atención, pero no lo presentó. Si lo hubiera hecho, hubiera podido disponer del permiso», argumentaron.