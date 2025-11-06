Una avería en la red eléctrica deja sin suministro a varios servicios municipales de Galdakao El fallo se produjo anoche en el centro de transformación de Iberdrola que los abastece

Iñigo Agiriano Galdakao Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:07 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

Técnicos municipales y de Iberdrola trabajan actualmente para solucionar la avería en la red eléctrica que se ha producido esta madrugada, afectando a varios servicios municipales de Galdakao, entre ellos el Ayuntamiento, que a primera hora de la tarde continúa sin luz.

La compañía eléctrica ha confirmado que el fallo «afecta al trifásico de distribución, lo que impide que llegue la tensión necesaria al inmueble». Las actuaciones se enfocan ahora en «ubicar el punto exacto» donde se ha producido el corte y se confía en recuperar el suministro «con la mayor brevedad».

Debido a ese incidente, algunos servicios del Consistorio, como «la atención al público por vía telefónica, la tramitación administrativa o el acceso a determinados sistemas informáticos» han sido afectados.

Desde el Ayuntamiento «lamentan las molestias ocasionadas» y «agradecen la comprensión de los vecinos», a los que se informará de las novedades «a través de los canales disponibles».

