El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Técnicos de Iberdrola y del Ayuntamiento trabajan actualmente para solucionar la avería. Ayuntamiento de Galdakao

Una avería en la red eléctrica deja sin suministro a varios servicios municipales de Galdakao

El fallo se produjo anoche en el centro de transformación de Iberdrola que los abastece

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

Técnicos municipales y de Iberdrola trabajan actualmente para solucionar la avería en la red eléctrica que se ha producido esta madrugada, afectando a varios servicios municipales de Galdakao, entre ellos el Ayuntamiento, que a primera hora de la tarde continúa sin luz.

La compañía eléctrica ha confirmado que el fallo «afecta al trifásico de distribución, lo que impide que llegue la tensión necesaria al inmueble». Las actuaciones se enfocan ahora en «ubicar el punto exacto» donde se ha producido el corte y se confía en recuperar el suministro «con la mayor brevedad».

Debido a ese incidente, algunos servicios del Consistorio, como «la atención al público por vía telefónica, la tramitación administrativa o el acceso a determinados sistemas informáticos» han sido afectados.

Desde el Ayuntamiento «lamentan las molestias ocasionadas» y «agradecen la comprensión de los vecinos», a los que se informará de las novedades «a través de los canales disponibles».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  7. 7

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  8. 8

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  9. 9

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  10. 10

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una avería en la red eléctrica deja sin suministro a varios servicios municipales de Galdakao

Una avería en la red eléctrica deja sin suministro a varios servicios municipales de Galdakao