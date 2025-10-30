El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic
Asier Zaita posa en la cumbre del monte Vallunaraju pocos días después de cumplir los 16 años. X. Zaitua

La asombrosa peripecia de un escalador vizcaíno de 16 años

Asier Zaita, un joven de Usansolo, completó este verano su mayor desafío al coronar los picos andinos Vallunaraju y El Pisco, ambos en Perú y de más de 5.000 metros

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Usansolo

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:20

Comenta

Uno queda asombrado cuando oye la enumeración de los montes ascendidos por Asier Zaita a sus 16 años, pero esa sensación de sorpresa disminuye a ... medida que la conversación avanza y le escuchas hablar sobre la montaña y las aventuras vividas en ella, con una madurez y unas reflexiones impropias de su edad. Este joven de Usansolo ha mamado el alpinismo desde su más tierna infancia, y ha ido quemando etapas a una velocidad vertiginosa hasta que este verano afrontó el mayor reto de su vida hasta la fecha: coronar dos cumbres de los Andes peruanos: el Vallunaraju (5.686 m.) y el Pisco (5.750).

