Las asociaciones basauritarras escriben su carta a los políticos Los vecinos esperan que el próximo inquilino del Ayuntamiento atienda sus reivindicaciones. / L. PÉREZ Un centro cívico, un ascensor, arreglos en aceras y hasta la regeneración de un barrio son algunas de las demandas vecinales LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 23 mayo 2019, 23:24

Mientras se celebra la campaña electoral los políticos se dejan ver más, patean a pie las calles y escuchan a sus vecinos. No es que habitualmente no lo hagan, pero estos días abren más los sentidos al tiempo que invitan a los colectivos y asociaciones vecinales a hacer propuestas. Como no podía ser de otra forma, el guante se ha recogido. Los diferentes barrios de Basauri han puesto durante estos últimos quince días sus necesidades encima de la mesa. A menos de cuarenta y ocho horas para que depositen su voto en las urnas, les requieren que no se echen atrás y les advierten que «seguiremos peleando».

Las reivindicaciones son de lo más diversas. Lógicamente, cada zona tiene sus necesidades. Por ejemplo, San Miguel recuerda que «llevamos más de doce años esperando un centro cívico». «No creemos que es necesaria una inversión excesiva», apuntan. No es la única petición que han girado estos días. «Estaría bien que se cubriese el frontón y la cancha de baloncesto para que se pueda utilizar como una especie de polideportivo cuando llueve», apuntan desde el colectivo vecinal. Que se concluya la acera de Uriarte y une nueva en San Miguel también está en su lista.

En el otro extremo del municipio, en Larrazabal lo tienen bien claro. Solicitan al próximo alcalde que «regenere el barrio». «Que no nos tengan como a una zona de segunda categoría y no nos pongan material de peor calidad», critican. La próxima corporación tiene una deuda con el barrio e insisten en que «si se hace algo en la Basconia y en Laminados Velasco no se deje larrazabal como si fuese una isla».

En Urbi consideran que «poco se ha hecho en el último año» con lo que las peticiones siguen siendo las «mismas». «Accesos dignos al colegio Etxegaray y que se arregle el parking de al lado del tren», son un par de ellas. «Arreglaron las barandillas de encima del río», recuerdan. Además, requieren que se mejore la «calle Cataluña, las frecuencias de los semáforos de Lehendakari Aguirre y que se arregle el paseo de la rana».

En Basozelai, mientras tanto, se muestras «bastante satisfechos» con la labor municipal. «Están arreglando aceras y cosas que hemos solicitado», admiten. Aún así pueden seguir pidiendo. «¿Mejoras? Siempre hay cosas, muchas», responden. El barrio alto de la localidad contempla sin mucha posibilidad de actuación cómo se queda «sin comercios y servicios».

En el Kalero está claro. «Pantallas acústicas» para paliar el ruido del tren. No es la única. Demandan la «recuperación del trazado del antiguo tranvía de Arratia, una solución para las viviendas degradadas de Kareaga Goikoa y un ascensor en Karmelo Torre», entre muchas otras.