El Cascabel de Oro pone en valor la intensa labor de carácter social que también lleva a cabo la Asociación Parkinson Nervión-Ibaizabal ACAPK. E. C.

La Asociación Parkinson Nervión-Ibaizabal ACAPK gana el Cascabel de Oro Bilbao 2025

El premio se entregará este sábado tras la XX Carrera de Cascabeles 'Abriendo puertas. Braille 200 años', que organiza ONCE Euskadi en Bilbao

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

La Asociación Parkinson Nervión-Ibaizabal ACAPK ha ganado el Cascabel de Oro Bilbao 2025. La capital vizcaína acogerá, a partir de las 12.00 horas de este sábado la XX Carrera de Cascabeles 'Abriendo puertas. Braille 200 años' que organiza ONCE Euskadi en la Gran Vía de la villa. La popular carrera invitará a la ciudadanía a ponerse en la piel de las personas invidentes, participando en un recorrido urbano portando un antifaz y siendo guiada por otra persona.

Tras la carrera, ONCE Euskadi otorgará el tradicional galardón a la asociación, que lo ha ganado a través de votación popular 'on line', que ha tenido lugar durante las últimas semanas. El Cascabel de Oro pondrá en valor la intensa labor de carácter social que también lleva a cabo dicha entidad. Cabe destacar que las otras dos entidades que han participado en la votación al Cascabel de Oro y han resultado finalistas son la Asociación Bakuva y la Cofradía de la Pasión.

La XX Carrera de Cascabeles 'Abriendo puertas. Braille 200 años' de Bilbao, que cuenta en esta edición con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno vasco, la Fundación BBK, la Fundación Eroski y Coca Cola, volverá a inundar la Gran Vía bilbaína con el fin de sensibilizar a la ciudadanía de la realidad de las personas con discapacidad visual a favor de una sociedad inclusiva.

