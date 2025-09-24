Arrigorriaga ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre violencia machista
El nuevo servicio municipal comenzará en el mes de octubre y se extenderá hasta mayo
Arrigorriaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:18
A partir del mes de octubre, el Ayuntamiento de Arrigorriaga pondrá en marcha un servicio gratuito de asesoramiento jurídico en materia de violencia machista, dirigido a mujeres, niñas y personas del colectivo LGTBIQ+.
El objetivo es dar «acompañamiento especializado» a aquellas personas que se encuentren en situaciones relacionadas con la violencia machista y que puedan acceder a una «orientación personalizada» en cuestiones legales y jurídicas en este ámbito, para garantizar su «protección y seguridad».
El servicio se ofrecerá una vez cada mes hasta mayo y funcionará mediante cita previa, que podrán solicitarse en el teléfono 747 44 48 98 o de forma presencial en la casa de las mujeres de Lamiaena, donde tendrán lugar las sesiones.
