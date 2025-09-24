El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las sesiones se ofrecerán en la casa de las mujeres de Lamiaena. Ayto. de Arrigorriaga

Arrigorriaga ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre violencia machista

El nuevo servicio municipal comenzará en el mes de octubre y se extenderá hasta mayo

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Arrigorriaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:18

A partir del mes de octubre, el Ayuntamiento de Arrigorriaga pondrá en marcha un servicio gratuito de asesoramiento jurídico en materia de violencia machista, dirigido a mujeres, niñas y personas del colectivo LGTBIQ+.

El objetivo es dar «acompañamiento especializado» a aquellas personas que se encuentren en situaciones relacionadas con la violencia machista y que puedan acceder a una «orientación personalizada» en cuestiones legales y jurídicas en este ámbito, para garantizar su «protección y seguridad».

El servicio se ofrecerá una vez cada mes hasta mayo y funcionará mediante cita previa, que podrán solicitarse en el teléfono 747 44 48 98 o de forma presencial en la casa de las mujeres de Lamiaena, donde tendrán lugar las sesiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  4. 4 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  5. 5 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  6. 6

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  7. 7 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  10. 10

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arrigorriaga ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre violencia machista

Arrigorriaga ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre violencia machista