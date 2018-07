Arrigorriaga insta a los dueños de perros a no soltarlos en la vía pública La zona de esparcimiento canino de Londo. / E. C. Les recuerda que existen zonas de esparcimiento canino con unos horarios estipulados que deben cumplir ASIER ANDUEZA ARRIGORRIAGA. Jueves, 5 julio 2018, 02:00

La convivencia entre los propietarios de perros y el resto de sus vecinos no siempre es fácil. En especial si algunos de los primeros no cumplen las ordenanzas y los llevan sueltos fuera de los espacios permitidos en los horarios estipulados o no recogen los excrementos de sus mascotas. En Arrigorriaga el Ayuntamiento ha registrado registrado varias quejas en los últimos meses por este motivo han decidido impulsar una campaña informativa recordando las zonas de esparcimiento para canes existentes en el municipio, la obligatoriedad de llevar a los perros atados cuando no se esté en estos lugares y a las horas en las que se permite llevarlos sueltos. El Ayuntamiento prevé sanciones que pueden llegar hasta los 15.000 euros para las personas que incumplan la normativa establecida.

Los lugares en los que se puede soltar al perro -las razas potencialmente peligrosas deben permanecer siempre atadas- son Landarraga, Mendikosolo y Mintegi, Ollargan, Londo, el parque y las pistas de Santa Isabel, Arandia, Martiartu y el parque de Lehendakari Agirre. Solo en los tres primeros espacios se puede quitar la correa a la mascota a cualquier hora del día. En los restantes los perros están autorizados para correr sueltos entre las 9 de la noche y las ocho de la mañana.

Dentro de esta campaña, el Consistorio ha suministrado cuestionarios a cumplimentar por los ciudadanos, divulgado trípticos informando sobre las zonas previstas de esparcimiento de animales domésticos y colocado carpas informativas en diversas ubicaciones, como en frente del Polideportivo, junto al centro de Salud, en el acceso al Centro Sociocultural Abusu, en la plaza Juan XXIII, etc. Así mismo, se ha contratado personal en el marco de un programa de empleo para realizar la campaña de sensibilización y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de realizar una convivencia armónica con los animales domésticos en el uso general de los espacios públicos.

El Ayuntamiento de Arrigorriaga aprobó por acuerdo plenario de por primera vez el 31 de enero de 2008, la ordenanza reguladora de tenencia y protección de animales. También el Consistorio quiere recordar que los dueños de perros deben respetar las zonas infantiles. No está permitido pasear a las mascotas en estos entornos.