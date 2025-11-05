Iñigo Agiriano Arrigorriaga Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Arrigorriaga comenzó en 2021 un proceso participativo para que la ciudadanía propusiera el nombre de mujeres que hubieran sido importantes en la historia de la localidad. El objetivo era realizar un cambio en la nomenclatura de las calles y plazas, que diera «visibilidad en el espacio público» a estas vecinas ilustres.

Edurne Garitazelaia, una persona fundamental en el impulso del euskera en Arrigorriaga, dio su nombre a la casa de cultura de la localidad en 2021, y dos años después se reconoció la labor de la matrona Teodosia Ortega con un parque en su honor. Ahora llega el turno de Hortalá, a la que se ha dedicado la céntrica calle peatonal que va desde Severo Ochoa hasta el paseo Urgoiti en la parte trasera de la casa de cultura.

Enriqueta Hortalá, fallecida el pasado 2008, fundó el primer coro de mujeres de Arrigorriaga en 1984, que se mantiene actualmente con el nombre de Albaraka. «Dedicó su vida a la música y el coro supuso el salto al espacio público y la posibilidad de viajar para muchas mujeres que no lo habían hecho hasta el momento», ha explicado la concejala de Igualdad Joana Etxebarria. «Su nombre fue propuesto por muchos vecinos en el proceso participativo, por eso hemos tomado la decisión», ha señalado la edil.

El homenaje tendrá lugar esté sábado a las 12.00 horas en la propia calle, donde se destapará una placa y se instalará un tótem que recoge la historia de Hortalá. Al acto acudirán algunos de sus familiares y será amenizado con los músicos de Artizarra así como con dantzaris del grupo Aritz Berri. Después habrá un pequeño almuerzo en la casa de cultura.

Otro homenaje

Maruja Torres, vecina de Ollargan recientemente fallecida y gran impulsora del fútbol femenino de la localidad, será la próxima en recibir un homenaje. El Ayuntamiento ha anunciado que el campo de fútbol de Montefuerte llevará su nombre.

Temas

Feminismo

Arrigorriaga