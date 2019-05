Arrigorriaga Gara presenta un plan de trabajo «abierto a la ciudadanía» María Jesús Acedo (de verde) junto a sus compañeros de lista. / C. R. La formación, encabezada por María Jesús Acedo, propone facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes CRISTINA RAPOSO ARRIGORRIAGA. Viernes, 17 mayo 2019, 22:29

La candidata a la Alcaldía por Arrigorriaga Gara, María Jesús Acedo, junto al resto de integrantes de su candidatura, se acercó ayer por la tarde a la Casa de Cultura de la localidad para presentar a la ciudadanía las propuestas y mejoras que recoge su programa electoral. Lo ella misma define, como un «plan de trabajo abierto ya trabajamos por y para el pueblo».

Acedo, que asume este nuevo reto con «responsabilidad e ilusión», se comprometió a llevar a cabo actuaciones que «faciliten» el acceso a la vivienda a los jóvenes del municipio. Para ello, la formación propone dotar al municipio de viviendas de emergencia y alquiler social. Una propuesta a la que también sumaron la conversión de las lonjas y locales.

Otra de sus prioridades fue la remunicipalización de los servicios del Consistorio que actualmente se llevan a cabo por gestión privada. La medida «ayudará a fomentar el empleo», aseguran.

Establecer un servicio de control municipal por las noches y aumentar la vigilancia de los agentes es otra de sus promesas. Entre sus propuestas, las mejoras de accesibilidad a los barrios altos del municipio, la ampliación de servicios médicos en el ambulatorio, la creación de un bidegorri que vaya desde el casco urbano del municipio hasta Bilbao y Ugao-Miraballes, o el potenciar el transporte público.

Tras cuatro años como edil, Acedo asegura haber realizado «una buena labor» ya que muchas de las propuestas presentadas se han visto realizadas, aunque no por haber sido aprobadas en los plenos ordinarios. «Hacemos un balance positivo porque hemos podido poner sobre la mesa preocupaciones y necesidades de la ciudadanía pese a que el equipo de gobierno no haya hecho nada más que cerrarnos la puerta». En ese sentido desde Arrigorriaga Gara denuncian que no ha habido voluntad política desde el equipo de gobierno jeltzale durante la legislatura.