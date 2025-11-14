El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La alcaldesa, Maite Ibarra, la responsable de Bizitzen, Nuria Pousa, la gestora de Aurrerantz, Karmele Acedo y la concejala de Política Social y Feminista, Joana, Etxeberria. I. A.

Arrigorriaga agrupará en una entidad todos los programas de cuidados y tercera edad

Los servicios Zu Nagusi, Herri Lagunkoia, GEUna y Zainduz pasarán a estar bajo un mismo paraguas y serán «coordinados de forma profesional»

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Arrigorriaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:16

Comenta

Arrigorriaga contaba hasta la fecha con cuatro diferentes programas relacionados con los cuidados y la tercera edad. Zu Nagusi, de promoción del envejecimiento activo, GEUna, que combate la soledad no deseada tejiendo redes comunitarias, Zainduz, de apoyo a las familias cuidadoras y Herri Langunkoia, que busca hacer de Arrigorriaga una localidad más amable para la población mayor. Conscientes de la interrelación entre todas estas iniciativas, el Ayuntamiento ha decidido «aglutinarlos en un único proyecto que se coordinará de forma profesional».

Así ha surgido 'Zaindu Arrigorriaga', que ha sido presentado hoy en el Consistorio con la presencia de algunas de las usuarias de sus diferentes servicios. Tras la licitación pertinente, el proyecto ha sido adjudicado a la UTE formada por las empresas Aurreran y Bizitzen, que ya coordinaban GEUna o Zu Nagusi.

«Arrigorriaga es un municipio solidario y comprometido con los cuidados, porque es un ámbito en el que es imprescindible la intervención pública» ha señalado la alcaldesa, Maite Ibarra. Por su parte, la concejala de Políticas Sociales y Feministas, Joana Etxeberria, ha hecho hincapié en el objetivo de «crear una buena trazabilidad entre todos ellos», de tal forma que sus usuarios puedan moverse de uno a otro en función de sus necesidades.

Karmele Acedo, responsable de Aurrerantz, y Nuria Pousa, de Bizitzen, han participado a su vez en la presentación, donde han destacado que esta unión «permitirá un conocimiento más global de los usuarios». Ambas empresas aportarán sus propios profesionales al proyecto, aunque muchos de sus trabajadores seguirá siendo voluntarios, tal y como ha sido hasta ahora. De cara al futuro, Etxeberria no ha descartado el desarrollo de otras iniciativas. «Esto es un punto de partida pero son programas vivos que dan sus propios pasos y avances».

