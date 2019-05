El Ararteko pide que se tomen medidas para evitar molestias por la pista de 'skate' de Zuazo Skatepark de Galdakao con las viviendas afectadas al fondo. / A.G. Los residentes aseguran que «no se respeta la distancia mínima entre las viviendas» y el espacio deportivo CRISTINA RAPOSO GALDAKAO. Jueves, 30 mayo 2019, 22:26

La pista de skate que se encuentra ubicada en Zuazo vuelve a estar en el punto de mira. El Ararteko ha emitido un informe en el que recomienda al Ayuntamiento de Galdakao que apruebe un proyecto que recoja «la justificación urbanística» de la implantación de la infraestructura y tome «las medidas correctoras de insonorización y aislamiento acústico que aseguren que cumple los niveles que exige la normativa sectorial de ruidos».

Desde su instalación, la instalación ha sido un foco de quebraderos de cabeza para los residentes. Uno de ellos trasladó el asunto el Defensor del Pueblo. En su denuncia, manifestaba que «no se respetan las distancias mínimas con las viviendas y los ruidos ocasionan grandes molestias», acusa. Según el demandante la decena de viviendas afectadas están a 10 metros del espacio deportivo.

En su momento, los residentes solicitaron a la Administración local que reubicase la infraestructura «en el extremo contrario, donde no hay viviendas». La petición «aún sigue sin ser atendida», según reza la denuncia. Según el Consistorio, «el alumbrado de esta zona está programado para que no se haga uso de las instalaciones en horarios que puedan molestar». Sin embargo, a juicio de las comunidades afectadas «no es una solución».

El terreno en el que se ubica la pista estaba inicialmente reservado para establecer un aparcamiento público vinculado a la red ferroviaria que une Galdakao con Bilbao. Al no poder cumplirse dicha finalidad por ser «más perjudicial» desde el punto de vista acústico, se determinó que se usara como un espacio para dotaciones al aire libre.

En su estudio del caso, el Ararteko solicitó al Consistorio que explicase si la implantación de la pista estaba considerada como «un uso provisional» y si cumplía los niveles de calidad acústica. Y es que la implantación de un «uso provisional» en dicha área posibilita la realización de obras o edificaciones. El Ayuntamiento alegó que dicho procedimiento no vulneraba el PGOU que «permite edificar este terreno como equipamiento».

Tras el toque de atención del Defensor del Pueblo, desde la institución local galdakoztarra han manifestado que lo «acatarán» y que se «adoptarán las medidas necesarias». No es la primera vez que una instalación deportiva en Zuazo causa problemas al Consistorio. En 2015 una familia denunció la construcción de la cubierta de la cancha polideportiva porque se situaba a escasos 3,5 metros y no a los reglamentarios 5 metros. El caso llegó a los juzgados, pero no tuvo mucho más recorrido ya que los afectados llegaron a un acuerdo con el Consistorio y fueron indemnizados con 21.000 euros.