LA CLAVE 150 años de vocación educativa en Orduña Urkullu y Uriarte se hicieron una foto de familia con los alumnos y profesores del centro. / IREKIA Iñigo Urkullu y Cristina Uriarte visitan el colegio Nuestra Señora de la Antigua, el primer centro de enseñanza preuniversitaria de Euskadi ASIER ANDUEZA ORDUÑA. Martes, 20 noviembre 2018, 01:00

Ayer fue un día especial en las aulas del colegio Nuestra Señora de la Antigua de Orduña. El centro está de celebración durante todo el 2018, porque este año celebra su 150 aniversario. Sin embargo, la primera jornada de la semana trajo consigo la visita del lehendakari, Iñigo Urkullu, que estuvo acompañador por la Cristina Uriarte, consejera de Educación del Gobierno vasco.

El equipamiento educativo, situado en la Plaza de los Fueros de la localidad, es el primer centro de enseñanza preuniversitaria del País Vasco. Actualmente, es un centro no universitario de educación cristiana concertado por el Ejecutivo y está enmarcado dentro del colectivo Kristau Eskola.

Tiene solera. Además de su siglo y medio de andadura, por sus aulas han pasado personajes tan relevantes en la historia de Euskadi como Sabino Arana, Manuel de Irujo o el primer Lehendakari, José Antonio Agirre. De hecho este último no solo se formó intelectualmente allí, sino que también aprendió a jugar a fútbol, tan bien que incluso llegó a militar en el Athletic, antes de ser nombrado lehendakari. Porque como apuntó Urkullu, no solo se trata de estudiar y trabajar más: «'Men sana in corpore sano', estudio y deporte, trabajo y... un poco de diversión!». El mandatario no pudo evitar hacer referencia estos ex alumnos, que «son personas a las que me siento muy cercan», reconoció. «Éste es un lugar muy especial para mí», asumió.

Tras recorrer algunas aulas y dependencias del edificio, el mandatario se reunió con alumnos y personal docente en el salón de actos. Allí, recordó que «con esfuerzo y trabajo se puede mejorar día a día, cada persona y el conjunto de nuestra sociedad» y destacó que «la idea, la base y la enseñanza fundamental» de la educación es «el afán de seguir mejorando cada día».

Asimismo, señaló que la educación, al igual que la política, es una vocación. «Comparto ambas y coinciden en la pasión e ilusión por tratar de ayudar a las personas, mejorar nuestro entorno y transformar la sociedad», ha añadido. Y esto consigue trabajando, individualmente y en grupo. «Este es el compromiso que distingue este centro de los Josefinos: una educación integral y una formación en valores», remarcó

Tras su intervención, se dio paso a un turno de preguntas, donde los alumnos pudieron aclarar sus dudas. Finalizado el diálogo, el director, Jaime del Olmo, le entregó a la 'makila' y una placa conmemorativa del 150 aniversario. Por supuesto, también hubo tiempo para hacer un buen número de fotos. Una de ellas, la de familia. Eso sí, una muy numerosa. Una de las imágenes más multitudinarias y que seguro que quedará inmortalizada en la colección del colegio es la que se hicieron las autoridades con los profesores y los alumnos. Literalmente, desaparecieron las escalinatas del patio.