50 años de amistad en torno a la pelota El club Adiskide de Galdakao celebra su medio siglo con una serie de actividades especiales que comenzaron este fin de semana

Iñigo Agiriano Galdakao Lunes, 27 de octubre 2025, 17:16

Corría el año 1975 cuando una cuadrilla de Galdakao, aficionada a la pelota, decidió crear un club que diera una cierta estructura a su pasión. Las restricciones de la época provocaron que en un primer momento tomarán el nombre de 'La Amistad', aunque tiempo después, cuando la apertura democrática lo permitió, pasaron a llamarse Adiskide. Con sede en el frontón de Kurtzea, construido detrás del antiguo frontón de Galdakao, el club cumple 50 años este 2025, y para celebrar tan redonda efeméride han querido organizar una serie de actividades, que arrancaron este pasado viernes.

Juan Cruz Zearra fue el primer presidente del Adiskide, y actualmente es su sobrino, Gaizka Uriarte, quien dirige el club. Lo que empezó siendo un pequeño espacio para que los amigos fundadores jugasen a la pelota adquirió el componente formativo gracias a su conexión con la ikastola Eguzkibegi de Galdakao, de la que muchos alumnos comenzaron a jugar en el Adiskide. Así fue creciendo un club por el que a lo largo de estas cinco décadas han pasado más de mil pelotaris.

«Actualmente contamos con cincuenta jugadores, hemos tenido épocas mejores, pero es importante que tenemos un grupo grande de benjamines, que son la base del club», explica Uriarte. En este sentido, el presidente destaca la dificultad «de competir con el fútbol» y el nocivo efecto que tuvo la pandemia, «que se nota en la generación de alevines». La escasez de jugadores no tiene solamente consecuencias negativas. «En la pelota hay un ambiente más familiar, los clubes de diferentes pueblos tenemos una relación cercana», señala Uriarte. De ahí que jugadores como Urruti o Elezkano, ambos de Zaratamo, entrenasen en su día con jugadores del Adiskide.

Ampliar El nuevo frontón se alza detrás de donde se situaba el antiguo. Adiskide

Para lograr captación, cada año a final de temporada durante un mes el club organiza jornadas de puertas abiertas los viernes. «También hemos intentado replicarlo durante el año. Los viernes de 17.00 a 18.00 horas por un módico precio cualquiera puede venir y practicar con nuestros entrenadores», apunta el presidente. En lo relativo al entrenamiento el Adiskide ha buscado esta temporada hacer una apuesta por la preparación física. «Entendíamos que es una parte muy importante en la pelota y que a partir de cadetes los jugadores debían hacer un trabajo específico en este aspecto».

Para celebrar el aniversario desde la directiva han programado varias actividades. Por un lado se jugarán dos torneos, uno masculino y otro femenino. Las primeras semifinales se disputaron este pasado viernes, las siguientes se juegan el día 31 de este mes y la final tendrá lugar el 7 de noviembre. También se ha organizado una exposición de fotografías que recorre la historia del club y que se inauguró ayer en la casa de cultura de Torrezabal. Por último, el 9 de noviembre se dará la jornada más especial, que comenzará con un torneo en el que participarán todas las generaciones del club, desde los benjamines hasta veteranos ya retirados, y que terminará con una comida popular en el frontón.

