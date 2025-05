«Hace un año murió un compañero y todavía no se le ha sustituido» Los trabajadores de jardinería y limpieza de Ugao en huelga reclaman la «adecuada» gestión de las bajas y mejoras en el convenio laboral

Iñigo Agiriano Ugao-Miraballes Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:08

«Los primeros meses, como acabas de empezar, igual no lo percibes pero vas pasando el tiempo y te das cuenta de que las condiciones son de miseria». Así se expresaba Gorka Herria, uno de los ocho trabajadores que componen el servicio de jardinería y limpieza viaria de Ugao-Miraballes sobre la situación que viven él y sus compañeros. El pasado 13 de mayo, el sindicato ELA anunció que la plantilla había decidido por unanimidad comenzar una huelga de un mes el día 26, pero emplazaba a la empresa que gestiona la subcontrata municipal, Garbialdi, a negociar un acuerdo que pudiera evitarlo. La oferta presentada por la compañía fue rechazada y los trabajadores han comenzado esta semana una serie de movilizaciones con dos exigencias principales: el aumento de su poder adquisitivo y la adecuada gestión de las bajas.

A la plantilla se le aplica actualmente el convenio de limpieza provincial. Desde ELA destacan que su situación laboral está «a años luz de las de otros pueblos». «No hay un municipio de más de 3.000 habitantes en 30 kilómetros a la redonda en el que tengan un sueldo como este», apuntan desde del sindicato. El otro punto candente es del las bajas. «Un compañero murió hace un años y todavía no se la ha sustituido», comenta Herria. «Si a eso le sumas las bajas sin reemplazo lo que pasa es que se queda trabajo sin hacer, ya sea de limpieza o de jardinería y en el pueblo se nota. Muchos vecinos me lo han comentado estos años pero nosotros llegamos hasta donde podemos», destaca.

La situación no es nueva, como demuestra el conflicto entre los trabajadores y la empresa que se produjo en el 2022. Aquel año la huelga logró evitarse gracias al compromiso alcanzado con Garbialdi para percibir un plus tóxico-penoso-peligroso, algo que segun confirman desde ELA, «cobra cualquier trabajador de limpieza».

En cuanto al papel del Ayuntamiento, tanto los representantes sindicales como los trabajadores destacan que «esperaban más». «La licitación termina en junio de 2026 y en ese momento el Consistorio podría decidir poner más dinero. Nosotros aceptaríamos que este 2025 los salarios se ajusten al IPC con el compromiso de que la subida más potente llegue en 2026», apuntan desde ELA. El alcalde de Ugao, Ekaitz Mentxaka, se mostraba contrariado ante estas declaraciones. «Esta es la estrategia habitual de ELA de culpar a la instituciones. Los trabajadores son personal de la empresa, no del Ayuntamiento, y yo no les puedo decir cuánto deben pagar a su empleados. Lo que se abona es lo que ambas partes acordaron hace tres años. Lo que sí podemos y estamos haciendo es mediar», señala el primer edil. Este periódico ha contactado con la empresa Garbialdi pero han preferido no realizar declaraciones.