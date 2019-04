La amenaza de lluvia obliga a trasladar el MAZ Txiki a la carpa de Solobarria Los 'peques' disfrutan a tope y sus 'aitas', también. / M. López La cantautora Christina Rosenvinge y la compositora Anari serán las encargadas de abrir el festival esta noche LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 25 abril 2019, 22:04

Llega una de las citas culturales más importantes de Basauri. El MAZ, que en la edición de 2018 congregó a 2.600 personas, sonará esta noche en el interior del Social con la voz de Anari y Christina Rosenvinge. La mañana dominical, además, estará inundada de buena música, dedicada especialmente a los más pequeños de la casa. Es el MAZ Txiki, una cita que año a año se asienta como ineludible.

Como ya ha pasado en otras ediciones, el riesgo de lluvias ha llevado a la organización a cambiar el escenario de los conciertos y las actividades paralelas. Así, en lugar de celebrarse en la plaza Zortziko de Basozelai, serán en la carpa de la plaza Solobarria, ubicada en el centro de la localidad, junto al ambulatorio y la salida de metro de Ariz (por Nagusia). Allí, desde las 12.30 horas, los niños podrán disfrutar de talleres de maquillaje, tatuajes y pintura en los que de paso se adentrarán en la historia de la música de la mano de 'Play'N'Kids'. Ciscar Dj y la Txiki MAZ Rock Band pondrán música y ritmos para todos los gustos a la mañana.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el festival continuará con las actuaciones gratuitas. Serán las de 'Haxotz', 'Agian' y 'Voltium', premiadas en el concurso de bandas Rockein 2018. Por la noche será el turno de 'Toundra' y 'Mursego' en el Social a partir de las 21.30 horas.

La semana que viene se cierra el festival. El viernes subirán al escenario 'Viva Suecia', 'Triángulo de Amor Bizarro' y 'The Owl Project', mientras que el sábado tocará 'Iseo & Dodosound with The Mousehunters' y 'Hakima Flissi'. Un año más el ciclo musical se completará con la proyección de documentales durante el mes de mayo. Los días 2,9 y 16, se proyectará el film 'Mujeres' de Coque Malla, Climax y Margolaria.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla por 14 euros el mismo día de los espectáculos. El MAZ está promovido por el Ayuntamiento de Basauri.