Los actos por el 25-N en la comarca comienzan este fin de semana Localidades como Basauri o Ugao realizarán actos este sábado mientras que el programa de varios municipios se alargará hasta diciembre

Iñigo Agiriano Basauri Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

El libro de Mario Vargas Llosa, 'La fiesta del Chivo' realiza un excelente retrato de la dictadura de Leónidas Trujillo en la República Dominicana y del complot que terminó con su muerte, pero menciona también un hecho, sucedido un año antes, que fue clave en la caída del régimen: el asesinato un 25 de noviembre de 1960 de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. En honor de las tres hermanas se celebra en esta fecha el día internacional de la violencia contra las mujeres, un evento que gana fuerza cada año, como muestra la extensa programación que los municipios de la comarca de Nervión-Ibaizabal han preparado para las semanas previas y posteriores.

Una de las actividades más destacadas de Basauri se da en la casa de mujeres de Marienea. Allí se halla una instalación, acondicionada con diferentes escenarios, luces y sonidos, donde los visitantes pueden observar distintos momentos de la vida cotidiana y situaciones en las que se da violencia machista. A lo largo de este mes se han programado varias visitas, pero «existe la posibilidad de agendar nuevas fechas», según señaló la concejala de Igualdad, Isabel Cadaval. Este sábado se realizará un acto en la plaza 25-N donde se descubrirá una placa en el memorial de la en contra de la violencia machista, mientras que para el día 25 se anima a la ciudadanía a acudir a la manifestación de Bilbao.

La programación de Galdakao ha sido realizada con la colaboración de numerosas asociaciones de mujeres. El lunes 24 Aperribai será el protagonista de la jornada, con un pasacalles, un encuentro de mujeres en la escuela del barrio y la decoración de un punto lila en la sede de la asociación vecinal. La marcha del martes comenzará a las 19.30 horas en el Consistorio. Las semanas posteriores estarán repletas de actividades, con charlas, cinefórums y presentaciones de libros y exposiciones. Cabe destacar que los días 26 y 27 se celebrará la vigésima edición de las jornadas para la Igualdad en la casa de cultura de Torrezabal.

En Etxebarri habrá un partido de fútbol femenino de veteranas este domingo a las 11.00 horas, mientras que el día 26 la casa de cultura acogerá un taller-teatro feminista. El propio día 25 se leerá un comunicado institucional a las 12.00 horas en el Ayuntamiento y el «recorrido feminista» comenzará a las 18.00 horas en la plaza Zintururi para terminar en el Consistorio.

Arrigorriaga ha organizado una marcha el día 23 que terminará con una ofrenda floral, mientras que para el día 25 se ha convocado una concentración en la plaza del Consistorio a las 19.30 horas. La exposición sobre la violencia machista de la artista Carolina Zuloaga se podrá visitar hasta el día 28 en la casa de las mujeres, Lamiaena, donde se celebrarán también otras actividades durante el mes de diciembre.

Este sábado día 22 una manifestación recorrerá las calles de Ugao-Miraballes desde las 11.00 horas, mientras que el día 25 se realizará una concentración a las 12.00 horas en la Herriarren Enparantza. El Ayuntamiento ha organizado también un encuentro para el día 26 donde los vecinos podrán realizar sus aportaciones para el desarrollo del IV Plan de Igualdad de la localidad.