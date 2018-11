Más de 2.000 personas se concentran en Basauri para protestar por los abusos a menores Vista de la multitudinaria manifestación celebrada en Basauri en contra de los abusos a menores. / E. C. La protesta ha sido la reacción a la publicación de un vídeo en el que el vecino Pepe Godoy revela que sufrió vejaciones entre los ocho y los once años por parte de un entrenador de fútbol JESÚS J. HERNÁNDEZ Lunes, 19 noviembre 2018, 10:15

Basauri se volcó este domingo en una multitudinaria protesta contra los abusos a menores. Unas dos mil personas, con presencia de todos los grupos municipales, reclamaron justicia tras conocer el caso de Pepe Godoy, que difundió el pasado lunes un vídeo en el que aseguró haber sufrido vejaciones entre los ocho y once años por parte de un entrenador de fútbol de la localidad. Al finalizar el acto, Yoli Calonge, pareja de Pepe, habló «en su nombre y en el mío» para exigir «tolerancia cero con los abusos y con quienes han mirado y miran para otro lado». También animó «a todas aquellas personas que han sufrido abusos de este depredador sexual y de otros, sean menores o adultos, a que den el primer paso y lo cuenten a un familiar, amigo o al propio Pepe. Será el paso más difícil, pero también el que les sacará del infierno en el que se encuentran». A su juicio, «denunciarlo ante la Ertzaintza es la única manera de que se castigue a los pederastas». Con la voz entrecortada les recordó que «las víctimas no son culpables de nada».

Calonge quiso despejar cualquier suspicacia sobre los hechos narrados. «Si alguno duda sobre la autenticidad, les invito a tener una conversación conmigo. Mientras tomamos un café, les aclararé cualquier cuestión. ¡Tomaré los cafés que sean necesarios!», advirtió. Recordó también «cuánto dolor, rabia, impotencia, vergüenza y miedo» ha sufrido su marido durante 38 años. «Hemos tocado todas las puertas y llevarlo a las redes sociales fue el último cartucho», aseveró.

Pepe Godoy presentó hace medio año una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza, pero al haber ocurrido los supuestos hechos hace tres décadas y no haber agentes que conserven pruebas de lo ocurrido, el juez sobreseyó el caso.

Yoli Calonge, esposa de Pepe Godoy, que denunció los abusos.

El jueves se conocía una segunda denuncia contra el mismo entrenador, que fue destituido de su puesto en la escuela de fútbol Baskonia. El club precisó que los abusos se remontan a hace 35 años, «cuando la escuela no existía, y desde la constitución en 2007 hasta el día de hoy no se ha producido ningún caso de abuso sexual a menores». El caso ha provocado, no obstante, un importante revuelo tanto en la localidad como en todo el territorio. La escuela de fútbol implicada tuvo incluso que convocar una reunión con padres de jugadores.

Leyes «arcaicas»

«Las leyes actuales ponen fechas de caducidad a un delito que las víctimas arrastrarán consigo hasta el final de sus vidas. Son arcaicas y deben ser modificadas. Este tipo de delitos jamás debe prescribir», reclamó Calonge. En su alegato reclamó «al Ayuntamiento y demás instituciones que creen organismos de ayuda y asesoramiento para el cuidado y tratamiento de las víctimas y sus familias». Por último agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas.

La corporación municipal, que condenó los hechos, trasladó públicamente todo el «apoyo, cariño y la solidaridad a las víctimas y sus familiares y allegados» y les agradeció «su valentía por haber desvelado los hechos». Este mismo lunes se celebrará una nueva protesta frente al teatro Arriaga de Bilbao a las siete de la tarde, convocada por Garaitza, la asociación que publicó los testimonios para concienciar contra los abusos y el maltrato.

Apenas veinticuatro horas después de que Godoy subiera su vídeo a Youtube trascendió un segundo caso de vejaciones en la infancia. También con imágenes colgadas en internet, la bilbaína Miriam Alonso desveló cómo su padre había abusado presuntamente de ella cuando era niña. Ambos han manifestado que se decidieron a revelar su drama para concienciar sobre esta lacra.