«Necesitamos legumbres, verduras precocinadas y conservas de pescado porque hay gente que no tiene acceso a cocina»

El Banco de Alimentos de Bizkaia afronta este viernes y sábado una de las citas más importantes del año: la Gran Recogida, que aporta junto con la campaña de primavera un tercio de los productos que utilizan a lo largo del año. 5.000 voluntarios animarán en 300 supermercados a donar a la entidad social, para la que «todo es bienvenido», pero que este año, en su 30 aniversario, pone el foco en «conservas de pescado y legumbres y verduras precocinadas» porque «hay muchas familias que, por desgracia, viven en una habitación y no tienen acceso a la cocina».

El presidente de la entidad, Luis Crovetto, ha explicado en ese sentido durante la presentación este jueves de la campaña que, ante las nuevas necesidades, es más práctico aportar alimentos preparados que paquetes de arroz o lentejas, muy demandados antaño. También, ha señalado, es preferible «donar una botella de aceite o un bote de cacao, que gusta mucho a los niños para desayunar y está a precio de oro, que cuatro paquetes de arroz». En todo caso, ha incidido, los vizcaínos, que «llevan la solidaridad en el ADN», son libres de colaborar «como mejor les parezca».

Pueden hacerlo a través de dos fórmulas. La primera, la clásica, es depositando los productos en los cestones que se distribuirán por los supermercados, una manera que, sobre todo cuando se va con niños, «enseña muy bien lo que es la solidaridad». La segunda, más cómoda para el BAB porque evita «el transporte, la clasificación y el almacenamiento», es a través de las donaciones económicas en caja, unas cuantías que sirven para que la entidad vaya adquiriendo a lo largo del año los productos que necesite en cada momento.

Crovetto ha destacado además la importancia de «los segundos platos», esos que «son más caros» y no siempre están presentes en la dieta de las 22.000 personas a las que atienden. Están consiguiendo incluir en los packs «carne y pescado congelados» y también han iniciado un «proyecto piloto» para repartir «productos cocinados de los que hay en los estantes de los supermercados».

Respecto a la campaña, el responsable de la organización ha apuntado que «implica conseguir que la sociedad de Bizkaia se vuelque en el objetivo de proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan». El año pasado, de hecho, consiguieron recaudar más de 238.000 kilos de alimentos y 562.590 euros.

Para Juan Ibarretxe, concejal de Acción Social en el Ayuntamiento de Bilbao, institución que colabora estrechamente con el Banco de Alimentos de Bizkaia, una cita como la de mañana y pasado «nos recuerda que aún existen desigualdades» y que «muchas veces es difícil pedir ayuda». «Una pequeña contribución resuelve lo cotidiano y genera una oportunidad a la dignidad», ha subrayado.

