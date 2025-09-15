«No es necesario decirle al niño que su padre es un rata porque no paga la pensión»

La vuelta de las vacaciones suele disparar los procesos de separación. Para Elena Muguerza, delegada en Bizkaia de la Asociación Española de Abogados de Familia ... y docente en la Universidad de Deusto, es imprescindible «llegar a acuerdos» y entender, si hay menores de por medio, que a los niños no se les debe de trasladar la falta de entendimiento entre los adultos.

- Periodo postvacacional. ¿Tenemos más divorcios?

- Siempre hay más, tanto con las de verano como con las de Navidad.

- ¿Por qué?

- Porque pasas más tiempo juntos... Si ya vienes de una crisis, y durante el año estamos todos trabajando, salimos corriendo..., los niños van al colegio, la convivencia más cotidiana afecta.

- ¿En qué porcentaje suele subir?

- Eso no lo sé, pero sí te digo que en seis días nos han venido ocho clientes nuevos.

- Los divorcios suben, aunque se casa menos gente.

- No solo los divorcios, también las crisis no matrimoniales, de parejas que no están casadas. Ahora estamos como en un 50-50 de parejas casadas y no casadas.

- En Euskadi, de todas formas, la tasa de litigiosidad es la más baja.

- Creo que es por nuestra ley 7/2015, llamada en la calle de custodia compartida. No luchas por la custodia, porque salvo que perjudique al menor, ya de salida es compartida. También creo que en Bizkaia hay un grupo de abogados de familia que estamos luchando por el mutuo acuerdo.

- El 65% de los casos el año pasado se resolvieron de manera consensuada. ¿Es mejor un mal acuerdo que un juicio?

- De lejos. Tu cliente siempre considera que ha obtenido un mal acuerdo, y el cliente contrario, lo mismo. Es lógico, ¿cómo va a ser un buen acuerdo cuando estamos hablando de una crisis vital? Aunque yo como abogada, cuando la otra parte ha sido más generosa, se lo digo a mi cliente.

- El convenio de la separación no es el final. ¿Les llegan muchas modificaciones de medidas?

- Sí. Yo alcanzo bastantes acuerdos en las modificaciones de medidas, pero si vas a reducir la pensión de alimentos o cambiar una guarda, pues en ocasiones acabamos en los tribunales en un contencioso porque la otra parte no lo admite.

- ¿Es muy habitual que las parejas litiguen de forma continua?

- Hay un porcentaje elevado. El convenio significa que esa pareja va a tener un futuro más amable, lo cual no significa que no te llamen para preguntarte algunas cuestiones. Por eso hay que hacer un buen convenio, un traje a medida. A veces nos han venido personas con convenios de otros despachos que no estaban bien especificados. Hay que reflejar lo máximo para que no estén continuamente en conflictividad.

- ¿Cuáles son los perfiles más habituales?

- Parejas entre los 40 y los 60, aunque la edad está bajando y vemos gente con 32, con 35, con niños pequeños e incluso embarazadas.

- ¿Nos divorciamos rápido o no elegimos bien?

- Creo que no elegimos bien, que tampoco es fácil. A veces ves que, desde los orígenes de esa relación, había una serie de problemas. La gente muchas veces se conoce a unas edades en las que tiene más prisa, quiere ser padre o madre, y está con una persona a la que igual no elegiría en otras circunstancias. Y claro, pues con un hijo las cosas se complican.

- ¿En cuántas separaciones hay niños?

- En un altísimo porcentaje. También tenemos progenitores que no tienen niños, pero eso no significa que no tengan hijos. Un hijo de 23 años, si no es independiente económicamente, también hay que tenerlo en cuenta.

- ¿Hay más conflictos cuando son menores?

- Con mayores de edad podemos discutir porque hay que pagar la universidad, el autobús a Vitoria para ir a clase, el carné de conducir… Pero en la mayor parte de los casos tenemos niños y hay que protegerlos de la relación horizontal. Una cosa es que nos haya pasado algo como pareja y otra regular las medidas de nuestros niños, que no se tienen por qué enterar de lo que ha pasado.

- Pero hay que explicarles una separación.

- Para eso tenemos herramientas, psicólogos, psiquiatras, que tienen protocolos. Lo ideal es contárselo de manera conjunta, pero no es necesario trasladarle al niño que su padre ha sido infiel o que es un rata porque no paga la pensión. Lo que estás es machacando a tus hijos, que bastante tienen con que sus padres se separen, porque, salvo situaciones excepcionales, lo que quieren es que sus padres estén juntos.

- Es difícil de entender para ellos.

- Que no lo entiendan es lo normal. Lo anormal es que lo entiendan, pero haciéndolo con cuidado. Puedes ayudarles a su futuro desarrollo.

«Hay compañeros que interponían la demanda sin llamar para hablar»

- Antes, llegar a acuerdos era una cuestión de voluntad, pero ahora es obligatorio, por lo menos intentarlo.

- Desde abril tenemos una ley en la que hay que intentar negociar. Si en 30 días no has conseguido un acuerdo, puedes interponer la demanda. Ha habido mucha revolución, pero yo le veo el lado positivo, porque teníamos compañeros que directamente interponían la demanda sin llamar para hablar.

- Pero ahora igual tampoco tienen voluntad de negociar y hay que esperar un mes.

- Efectivamente, y hay situaciones en las que esto no encaja, porque es un apuro tener que esperar un mes si uno no paga la pensión de alimentos. Pero, dejando al margen las urgencias, puede ser positivo.

- ¿Qué es lo que más desencuentros provoca?

- El uso de la vivienda, la pensión de alimentos, en algunas ocasiones la guardia y custodia... Tenemos muchos desencuentros en cuanto a la patria potestad, de si el niño puede ir al psicólogo o no, si puede tomar la pastilla que le ha mandado el pediatra porque tiene un TDAH, cambios de centro escolar...