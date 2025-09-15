El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elena Muguerza, abogada de familia, confirma que septiembre es un mes con aumento de rupturas de pareja Yvonne Iturgaiz
Elena Muguerza | Delegada de los abogados de familia en Bizkaia

«No es necesario decirle al niño que su padre es un rata porque no paga la pensión»

La letrada defiende, en un contexto en el que las separaciones van al alza, la importancia de llegar a acuerdos para «proteger» a los menores

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:14

La vuelta de las vacaciones suele disparar los procesos de separación. Para Elena Muguerza, delegada en Bizkaia de la Asociación Española de Abogados de Familia ... y docente en la Universidad de Deusto, es imprescindible «llegar a acuerdos» y entender, si hay menores de por medio, que a los niños no se les debe de trasladar la falta de entendimiento entre los adultos.

