La Navidad ya ilumina las calles de Bilbao Un millón y medio de bombillas 'led' brillarán en todos los barrios de la ciudad hasta la medianoche durante 42 días

Bilbao ya ha prendido la Navidad. La capital vizcaína se ha convertido en una postal de cuento con más de un millón y medio de bombillas 'led' que iluminarán cada rincón de la villa a diario de 18.00 a 00.00 horas hasta el 6 de enero. El alcalde, Juan Mari Aburto, acompañado por los miembros de la corporación municipal, ha pulsado el botón simbólico a las ocho de la tarde en el parque de Doña Casilda. Familias, responsables de asociaciones de comerciantes y vecinos de todas las edades se han unido en un acto multitudinario amenizado por los niños de la coral San Antonio de Iralabarri y Kodaly Bilbao Musika Eskola, que han interpretado una canción junto a Bilbotxeros Band.

En su discurso, Aburto ha invitado a disfrutar «del ambiente en las calles, de los espectáculos culturales, de nuestro excelente comercio y hostelería, de las muchas actividades programadas para todos los públicos y todas las edades». «No tenemos ni el árbol más grande ni las luces más luminosas del mundo, pero tenemos la esencia, el sentimiento y el orgullo de Bilbao».

También ha hecho un llamamiento a la paz. «Que esa luz de esperanza llegue también a todos los hogares bilbaínos donde peor lo están pasando y también a esos sitios del mundo donde hay sufrimiento: Palestina, Ucrania, Sáhara… Que seamos capaces de transmitir magia y luz a los niños y niñas para que sean, para que seáis, la voz sensata que marque un futuro en paz y con valores de verdad».

En cuestión de minutos y con los aplausos de las cientos de personas que se han congregado en el acto, Bilbao se ha cubierto de un manto de estrellas minúsculas que han empezado a brillar en diferentes ubicaciones: El Arenal, la Gran Vía, la plaza del Arriaga, la de Indautxu o la de los Profesionales Sanitarios en Basurto, el Ayuntamiento... El Corte Inglés también ha vuelto a iluminar su fachada. Los asistentes esperaban el encendido con gran expectación. «El año pasado vinimos y este no nos lo hemos querido perder. Aprovechamos para venir con amigos. Son fechas entrañables y es precioso celebrarlo. Con los niños las disfrutamos más», contaban Maite Caballero y Gorka Espizua. «Las luces siempre animan las calles e impulsan al sector», decía Marguín Valbuena, propietaria de una joyería en la calle Pérez Galdos.

Este año, los grandes atractivos vuelven a ser el árbol multicolor de grandes dimensiones en la plaza Moyua y el túnel de luz de más de setenta metros de longitud en el parque Doña Casilda. Ambas estructuras lumínicas brillarán al ritmo de canciones como al ritmo de Hator hator, El tamborilero, Jingle Bells o White Christmas.

Mercado navideño

En esta edición, como novedad, se celebrará el mercado navideño en el parque de Doña Casilda con 35 casetas, 9 más que el año pasado. Además, este punto se convertirá en «un bosque mágico» que se integrará con el túnel de luz. Diferentes personajes mitológicos, galtzagorris, luciérnagas y actividades permanentes tratarán de dar vida a un espacio que «combinará tradición, cultura y modernidad» inspirado en la mitología vasca.

Entre las actividades permanentes del bosque mágico destaca el Buzón de los Deseos, una puerta escondida entre la vegetación con un gran buzón donde las familias podrán escribir sus deseos navideños y enviarlos a quienes prefieran. Además, el espacio contará con Arcades Navideños, dos máquinas completamente personalizadas que ofrecerán cuatro videojuegos de temática navideña bilbaína.

