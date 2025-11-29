El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El parque del monte Oiz fue el primero en construirse en Bizkaia. Posteriormente se abrió el del Puerto de Bilbao. Ignacio Pérez

Naufraga el plan para instalar tres parques eólicos en Bakio, Sollube y Jata

La dificultad de conexión, las exigencias ambientales y el rechazo popular tumban tres proyectos que preveían levantar 15 molinos

Josu García

Josu García

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:42

Los parques eólicos que tres promotores privados habían solicitado instalar en los montes Sollube, Jata y en las cercanías de Bakio-Meñaka no saldrán adelante. ... Dos de ellos han comunicado formalmente al Gobierno vasco que abandonan sus proyectos, mientras que el tercero ha tomado la misma decisión aunque todavía no lo ha transmitido a las autoridades, según ha podido saber este diario de fuentes del sector.

