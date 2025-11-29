Naufraga el plan para instalar tres parques eólicos en Bakio, Sollube y Jata

Los parques eólicos que tres promotores privados habían solicitado instalar en los montes Sollube, Jata y en las cercanías de Bakio-Meñaka no saldrán adelante. ... Dos de ellos han comunicado formalmente al Gobierno vasco que abandonan sus proyectos, mientras que el tercero ha tomado la misma decisión aunque todavía no lo ha transmitido a las autoridades, según ha podido saber este diario de fuentes del sector.

Las centrales iban a contar con una potencia conjunta cercana a los 75 MW, suficiente para producir energía eléctrica, en condiciones óptimas de funcionamiento, para 40.000 hogares. Los parques querían aprovechar el potencial eólico de los montes Sollube, Jata y de una zona alta situada entre Meñaka y Bakio. La firma Arena Green Power estaba detrás de dos de las iniciativas (Jata y Sollube), a través de Arena Power Solar y de la filial Savanna. Esta empresa andaluza es la que ha comunicado ya su desistimiento.

La renuncia se produce en un contexto en el que el Plan Territorial Sectorial (PTS) para las energías renovables continúa atascado. El Gobierno vasco anunció hace dos años su intención de ordenar este ámbito para intentar generar más energía verde. Este tipo de producción supuso en 2024 solo el 17,3% del total. Una cifra que está muy alejada del objetivo del 30% que estableció el Parlamento vasco en su Ley de Cambio Climático.

Alimoche y visón europeo

Desde 2023, los sucesivos proyectos han ido topándose con un fuerte rechazo popular. De hecho, solo se ha autorizado una central en la zona de Orozko. Será la primera en 19 años, desde la apertura de los molinos del Puerto de Bilbao. Además, las exigencias ambientales han tumbado varias iniciativas. En concreto, la Diputación ha insistido en su normativa que impide levantar aerogeneradores a menos de diez kilómetros de los nidos de alimoche (especie protegida). Esta zona de Bizkaia (Sollube, Jata y Bakio)cumple esta condición, sin embargo se han topado con otros condicionantes, como la cercana presencia del visón europeo o la proximidad a Urdaibai y zonas de refugio de las aves.

Otro problema, no menos importante, es la dificultad para engancharse a la red eléctrica. Los tres parques han tenido que plantear líneas de evacuación de alta tensión para volcar la energía producida. Propusieron engancharse en Gatika o Zamudio, con tendidos de entre 8 y 12 kilómetros de trazado. En algún caso, la Administración había advertido de la necesidad de soterrar parte de estas líneas. «Por todos estos factores, es muy difícil que un proyecto de estas características salga adelante», señalan las fuentes consultadas.