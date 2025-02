La natalidad sigue en caída libre en Bizkaia con apenas 4.782 bebés entre enero y septiembre

La caída de la natalidad parece no tocar suelo en Bizkaia. El territorio registró apenas 4.782 alumbramientos entre enero y septiembre del pasado año, la cifra más baja de las últimas décadas y un 4,8% menos que en los primeros nueve meses del ... 2023. En números brutos, eso supone que llegaron al mundo 244 niños menos que en el ejercicio anterior, el peor año hasta la fecha, según los datos publicados este lunes por el Eustat.

El descenso de los nacimientos no es exclusivo de esta provincia, aunque sí que es la que encadena los mayores descensos de unos años a esta parte. En Álava, por ejemplo, los 1.558 partos registrados supusieron un 4,2% menos que los de enero-septiembre de 2023, mientras que, en Gipuzkoa, con 3.350 bebés, hubo tres más que en los mismos meses de un año antes.

Según fue avanzando el 2024, la disminución en Bizkaia fue además más acusada. Mientras que en el primer trimestre se anotó un descenso interanual del 4,1% y en el segundo, del 4,6%, en los meses de verano la caída se situó en un 6,7%.

Los datos del Eustat inciden en una realidad que no puede obviarse, como es el cambio que se está produciendo en el perfil de las madres. A nivel de Euskadi –no ofrece el Instituto Vasco de Estadística en este caso cifras por provincias–, quienes tuvieron hijos entre los 30 y los 34 años fueron el grupo más numeroso y supusieron el 34,8%, aunque las que estaban entre los 35 y los 39 se colocaron a apenas un punto por debajo, en el 33,7%. Las mayores de 40, de hecho, fueron ya el 10,8%.

Teniendo en cuenta esa variable no es de extrañar el resultado de la proyección que publicó el Eustat a finales del pasado año. En el informe avanzó que, de seguir todo como hasta ahora, una mujer que tenga entre 15 y 49 años, alumbrará a 0,59 niños a lo largo de su vida fértil. No llega a uno, «lo que supone que un 41% no tendrá» ningún hijo.

Otra de las realidades que refleja el órgano estadístico es el peso que tiene ya la población migrante en la natalidad, que aumenta año a año. En el tercer trimestre de 2024, las madres con nacionalidad extranjera supusieron el 34,8% de quienes dieron a luz, un porcentaje más elevado que un año antes, cuando se situó en un 31,6%. En Álava es donde esta tendencia presenta unos números más abultados, con un 45,6% de mujeres nacidas en otros países, por encima del el 33,6% de Bizkaia y 31,2% de Gipuzkoa.