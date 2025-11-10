La natalidad encadena en Bizkaia dos trimestres al alza

La crisis de la natalidad se ralentiza en Bizkaia. Después de tocar suelo el pasado año, en el que se registró la cifra más baja ... de alumbramientos desde que hay registros (6.421), las maternidades del territorio han encadenado dos trimestres consecutivos con subidas en los partos. Así, en la primera mitad del año se han contabilizado 3.265 bebés, un 5,2% más que en el mismo periodo en 2024.

El Instituto Vasco de Estadística ofrece este lunes los datos del segundo trimestre, en el que el incremento fue de un 6,2%, con 1.637 niños. Es la única de las tres provincias en la que se aprecia cierta recuperación, ya que tanto en Álava como en Gipuzkoa se confirmaron sendos descensos, del 1,5% y el 1,6%, respectivamente. A nivel de Euskadi, nacieron 3.286 bebés entre abril y junio.

El Eustat constata en su informe trimestral otras tendencias que se están viendo en los últimos años, y que están detrás en buena medida de ese incremento en la natalidad. La primera es el peso de la inmigración en el crecimiento vegetativo de Euskadi. Una de cada cuatro madres, el 25,3%, había nacido en otro país, un porcentaje que en Bizkaia se sitúa en un 24,4%. La proporción es similar a la de un año antes.

La segunda es el retraso en la edad de la maternidad, lo que supone que las mujeres que, atendiendo a razones biológicas, deberían haber sido madres hace unos años, lo están siendo ahora. El grupo de progenitoras de entre 35 y 39 años ya ha superado al hasta ahora más numeroso, el de 30 a 34 años. Las primeras supusieron en el segundo trimestre el 33,9% del total, frente al 33,7% de las segundas. Las mujeres que tuvieron un hijo entre los 25 y los 29 se situaron en un 14,7%, por encima de aquellas que contaban con 40 o más (11,4%).

A la inmigración y al retraso en la edad de maternidad también se suma el hecho de que ahora, generacionalmente, hay más mujeres en edad fértil que hace unos años, cuando quienes estaban en situación de dar a luz eran jóvenes nacidas a comienzos de los noventa, periodo en el que los alumbramientos se habían desplomado. Hace tres décadas se recuperó ligeramente, y las nacidas en aquellos años son las que pueden incorporarse a la maternidad ahora.

De hecho, analistas y expertos avisaban desde hace tiempo que esa situación se iba a traducir en un crecimiento de la natalidad. Sin embargo, el aumento -de mantenerse en el tiempo- llega más tarde de lo previsto. La última proyección de población del Eustat, de hace tres años, situaba en 2024 el ejercicio en el que la curva de la natalidad iba a empezar una ligera tendencia ascendente, algo que no sucedió.