La natalidad encadena en Bizkaia dos trimestres al alza

Entre enero y junio nacieron en el territorio 3.265 bebés, un 5,2% más, tras cerrarse 2024 como el año en el que se tocó suelo

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

La crisis de la natalidad se ralentiza en Bizkaia. Después de tocar suelo el pasado año, en el que se registró la cifra más baja ... de alumbramientos desde que hay registros (6.421), las maternidades del territorio han encadenado dos trimestres consecutivos con subidas en los partos. Así, en la primera mitad del año se han contabilizado 3.265 bebés, un 5,2% más que en el mismo periodo en 2024.

