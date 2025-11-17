El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yvonne Iturgaiz

«Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Varios estudiantes se han concentrado en el patio del centro para mostrar su apoyo a la docente y reivindicar que se castigue solo a quienes participaron en los incidentes

Johana Gil

Johana Gil

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

Este lunes, un grupo de estudiantes de cuarto de ESO del instituto de Plentzia se ha reunido en el patio del centro para expresar públicamente ... su rechazo a los episodios de acoso sufridos por una profesora. «Lo que ha ocurrido con el alumnado de primero y segundo no es una travesura. Es una falta grave de respeto hacia una persona que viene cada día a ayudarnos y a enseñarnos«, han señalado en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  7. 7

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  8. 8 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  9. 9

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  10. 10

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

«Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora